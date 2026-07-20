네이버, AI팩토리 투자 유치 속도…이해진·최수연 캐나다行

AI 핵심 요약beta
- 네이버 이해진 의장과 최수연 대표가 20일 캐나다 브룩필드 본사를 방문해 AI 인프라 투자 방안을 논의할 예정이라고 했다.
- 업계는 이번 방문이 조 단위 규모의 AI팩토리 구축 자금 유치와 공동 출자·프로젝트 파이낸싱 논의와 관련된 행보라고 보고 있다.
- 이해진 의장은 캐나다 이후 미국 실리콘밸리에서 엔비디아 젠슨 황 CEO와 회동을 조율 중이나 네이버와 브룩필드 측은 투자 논의에 대해 확인을 거부했다.
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[서울=뉴스핌] 오종원 기자 = 네이버 최고경영진이 캐나다를 찾아 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드 측과 인공지능(AI) 인프라 투자 방안을 논의할 것으로 알려졌다.
20일 IT 업계 등에 따르면 네이버 창업자인 이해진 이사회 의장과 최수연 대표는 이번 주 초 캐나다 토론토 소재 브룩필드 본사를 방문할 예정이다.
브룩필드는 120년 넘는 업력을 갖춘 글로벌 대체자산 운용사로, 현재 운용 자산이 1조 달러(약 1482조원) 이상인 것으로 알려졌다.
업계에서는 이번 방문이 네이버의 AI팩토리 구축을 위한 대규모 투자 유치와 관련된 행보라는 관측이 나온다. AI팩토리는 그래픽처리장치(GPU) 서버, 데이터센터, 전력·냉각 설비 등을 기반으로 대규모 AI 연산 환경을 제공하는 인프라다.
투자 규모는 조 단위로 거론된다. 구체적인 방식은 확인되지 않았지만, 지분 투자보다는 데이터센터와 AI팩토리 구축을 위한 공동 출자나 프로젝트 파이낸싱 방식이 유력하다는 관측이 제기된다.
이 의장은 캐나다 방문 이후 미국 실리콘밸리로 이동해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 회동도 조율 중인 것으로 알려졌다. 앞서 네이버와 엔비디아는 초대형 글로벌 AI팩토리 구축 구상을 밝힌 바 있다.
다만 네이버 측은 관련 내용에 대해 확인해줄 수 없다는 입장이다. 브룩필드 한국사무소 측도 네이버 경영진의 본사 방문이나 투자 논의에 대해 아는 내용이 없다고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com