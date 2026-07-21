"중소기업 하반기 경기전망 소폭 개선...원자재·환율은 부담"

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중소기업 경영애로 및 2026년 하반기 경기전망 조사

하반기 경기전망 개선 기대...상반기 대비 '호전' 응답 5.4%p 증가

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 국내 중소기업들의 하반기 경기 전망이 상반기보다 소폭 개선된 것으로 나타났다. 주요 경영 애로 요인으로 원자재 가격과 환율 상승, 내수 부진 및 인건비 상승 등으로 조사됐다.

21일 중소기업중앙회(회장 김기문)의 '중소기업 경영애로 및 2026년 하반기 경기전망 조사(1~7일)결과에 따르면, 올해 상반기 대비 하반기 경기 전망은 '악화' 응답(37.0%)이 상반기 대비 11.4%p 감소했다.

'호전' 응답(12.8%)은 5.4%p 증가한 것으로 나타나, 중소기업의 경기 회복 기대감이 상반기보다 소폭 높아진 것으로 나타났다.

국내 경영 애로요인(순위응답)으로는 '원자재가격 상승'(30.6%→27.6%)이 가장 높게 나타났다. '내수부진'(17.3%→18.5%), '인건비 상승'(15.5%→14.5%), '인력 수급난'(8.2%→8.5%)이 뒤를 이어, 주요 애로 요인이 하반기에도 동일하게 지속될 것으로 전망했다.

중소기업 하반기 경기 전망 조사 [표=중기중앙회]

대외 경영 애로요인(순위응답)으로는 '해외 원자재가격 상승'(21.6%→23.6%)이 가장 높게 나타났고 '환율변동성 증가'(17.1%→16.9%), '물류비 상승'(11.6%→11.0%), '지정학적 불안'(10.5%→9.3%)이 뒤를 이었다.

하반기 최우선 경영 전략으로는 환율·관세 리스크 대응 등 '경영리스크 관리'(28.2%)가 가장 많았고, '핵심 인력 유지 및 역량강화'(24.2%), '경영 내실화'(23.8%), '외형성장'(10.0%) 순으로 나타났다.

중소기업의 활력 제고를 위해 가장 필요한 정책(순위응답)으로는 '세금 부담 완화'(19.9%), '금융 지원'(18.8%), '인력난 해소'(15.0%), '원자재·물류 수급 안정화'(13.2%) 순으로 조사됐다.

김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 "중소기업들이 상반기 대비 하반기 경기 전망이 소폭이나마 개선될 것으로 전망하고 있으나, 원자재 가격과 내수 부진 등 대내외 불확실성은 여전히 큰 상황"이라고 말했다.

이어 "중소기업이 가장 절실하게 요구하는 세부담 완화와 금융지원을 통해 경영 부담을 덜어주는 한편, 내수 활성화와 대외 변동성 관리를 아우르는 세심한 정책 지원이 시급하다"고 강조했다.

tack@newspim.com