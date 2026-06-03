청와대, '투표지 부족 사태'에 "선관위가 대응할 문제"...독립된 헌법기관

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 3일 투표용지 부족 사태는 선관위가 대응할 문제라 했다
- 서울·인천·경기 일부 투표소서 용지 부족으로 유권자들이 대기했다
- 선관위는 사과하고 원인 파악 뒤 재발 방지책을 마련하겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 3일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 "중앙선거관리위원회가 대응해야 할 문제"라며 선을 그었다. 선관위는 행정부에 소속된 기관이 아니라 독립된 헌법 기관이기 때문에 청와대가 나서서 해결할 문제가 아니라는 취지다.
청와대 관계자는 이날 서울과 인천, 경기도 등에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련한 입장을 묻자 이같이 답했다.
앞서 이날 오후 서울 지역 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 발생했다. 일부 유권자들은 투표용지가 부족해 돌아갔다. 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 경우 밤 10시까지 투표 시간을 연장하기까지 했다.
선관위는 투표용지 부족 사태가 난 곳은 송파구 12곳, 강남과 광진구에 각각 1곳인 것으로 파악했다. 논란이 되자 허철훈 중앙선관위 사무총장은 이날 오후 9시 "국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다"며 대국민 사과를 했다.
허 총장은 "선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했다"며 "해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치하고 안내했다"고 설명했다.
허 총장은 "이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 말했다.
현행 공직선거법 196조 1항에는 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 선거를 실시할 수 없거나 실시하지 못한 때에는 관할 선거구 선거관리위원회 위원장이 지방자치단체장과 협의해 선거를 연기해야 한다고 규정하고 있다.
pcjay@newspim.com