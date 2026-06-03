국민의힘 "투표지 17곳 부족 사태…국민 참정권 침해 책임 물을 것"

신동욱, 과천 중앙선관위 항의 방문

"선관위도 아직 제대로 파악 못해"

"서울·경기·인천 17곳 부족 사태"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 제1야당인 국민의힘이 3일 중앙선거관리위원회를 찾아 6·3 지방선거 본투표 도중 서울과 경기, 인천 등에서 발생한 '투표용지 부족 사태'를 강력 항의했다. 국민의힘은 선거 이후 진상 규명과 함께 책임을 묻겠다는 밝혔다.

국민의힘 공명선거 안심투표위원장인 신동욱 최고위원은 이날 밤 경기 과천 중앙선관위에서 언론과 만나 "서울의 상당한 지역에서 오후 3시쯤부터 투표지 부족 사태가 발생한 것으로 파악된다. 이는 전혀 경험해보지 못했던 초유의 사태"라고 선관위를 강도 높게 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거와 재보궐선거 출구조사 결과 방송을 지켜 보고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

◆ 신동욱 "선관위 해명, 받아들이기 어렵다"

신 수석최고위원은 "이 문제가 6·3 지방선거의 선거 관리 문제인데 과연 국민이 납득하고 신뢰할 수 있는 결과로 이어질 수 있는지에 대해 일단 상황을 파악해봐야 한다"며 "선관위도 전체 규모와 함께 왜 이런 일이 벌어졌는지, 몇 장을 배부했고 몇 장이 부족했는지 아직 제대로 파악하지 못한 것으로 보인다"고 지적했다.

신 수석최고위원은 서울시 선관위가 내놓은 '예상보다 투표율이 높아 준비해 둔 투표용지가 부족했다'는 취지의 해명에 대해 "전혀 납득할 수 없다"며 "투표율이 80~90% 되는 것도 아니고 지난 선거보다 약간 높은 정도"라고 따졌다.

신 수석최고위원은 "이 정도 투표율 증가로 투표용지가 부족했다는 해명은 받아들이기 어렵다"고 거듭 비판했다.

신 수석최고위원은 "투표용지가 없다는 이유로 그냥 돌아간 유권자가 있다면 참정권을 침해받은 것"이라며 "헌법소원으로도 이어질 수 있는 복잡한 문제를 내포하고 있는 만큼 우선 정확한 상황 파악이 필요하다"고 말했다.

국민의힘 지도부는 선관위를 비판했다. 송언석 공동선대위원장은 "선거가 끝나는 대로 곧장 이번 사태에 대한 진상규명을 추진하고 반드시 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 정희용 선거대책본부장은 "2026년 대한민국의 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적인 사건"이라고 비판했다.

중앙선거관리위원회 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 배현진 "선거 관리 기본 시스템 무너져"

배현진 서울시당위원장은 기자회견을 열었다. 배 위원장은 "투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 걸 방증한다"며 "시민 주권 행위를 침해한 중앙선관위의 선거 관리 부족 등을 확인하고 향후 재발 방지와 책임자 문책을 위해 끝까지 물고 늘어지겠다"고 말했다.

오세훈 서울시장 후보 캠프도 선관위를 비판했다. 조은희 캠프 선대위 총괄선대본부장은 페이스북에 "이런 식으로 유권자의 참정권을 침해하는 것은 결코 용납할 수 없다"며 "모든 수단을 총동원해서 즉각 시민이 투표하실 수 있도록 하라"고 비판했다.

국민의힘 서울시당은 저녁 8시까지 서울과 경기, 인천 내 17곳에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악 중이다. 서울시는 ▲광진구 구의3동 6투표소 ▲동작구 노량진 1동 7투표소 ▲서초구 잠원동 7투표소 ▲반포4동 3투표소 ▲강남구 청담동 4투표소 ▲개포2동 2투표소 ▲송파구 가락2동 3·7투표소 ▲문정1동 4투표소 ▲문정2동 2투표소 ▲잠실2동 6투표소 ▲잠실4동 5투표소 ▲잠실7동 2투표소 ▲위례동 5투표소 등이다. 인천은 ▲연수구 동춘1동 6투표소 ▲송도5동 1투표소이다. 경기도는 ▲화성시 동탄4동 5투표소다.

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