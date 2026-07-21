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"레버리지 ETF 예탁금 상향 한계, 현금거래 의무화 검토해야"

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  • 국회가 21일 단일종목 레버리지 ETF 토론회를 열어 시장 변동성과 개인투자자 손실 위험을 점검했다
  • 참석자들은 예탁금 상향만으로는 한계가 있다며 신용거래 제한과 고위험 상품 맞춤 규제, 투자자 교육 강화를 주문했다
  • 전문가들은 지수 달성보다 시장 신뢰 회복을 중시하고 상품 제한보다 보호 장치 정교화와 일관된 제도 운영이 필요하다고 주장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국회 레버리지 ETF 정책토론회서 제도 손질 논의
정치권 "투자자 보호 위해 제도 전반 다시 살펴야"
전문가들 "예탁금 상향만으로는 보호 한계"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 국내 증시 변동성을 키우고 개인투자자의 손실 위험을 높일 수 있다는 지적이 국회 토론회에서 나왔다. 참석자들은 상품 도입 과정과 시장 영향을 점검하는 한편 투자자 교육 강화와 신용거래 제한 등 투자자 보호 장치를 보완해야 한다고 말했다.

21일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '우리 주식시장, 이대로 괜찮은가? 롤러코스터 삼전·닉스 레버리지 ETF' 정책토론회에는 장동혁 국민의힘 대표를 비롯해 토론회를 주최한 국민의힘 박수영·이종욱·김장겸 의원과 학계, 증권업계, 투자자단체 관계자들이 참석했다.

이날 장동혁 대표는 "일부 반도체 대형주와 단일종목 레버리지 ETF, 신용거래에 자금이 집중되고 있다"며 "정부가 수급 쏠림과 변동성 확대, 개인투자자의 손실 가능성을 충분히 검토했는지 의문"이라고 말했다.

그러면서 "상품 도입을 누가, 어떤 논의를 통해 결정했는지 투명하게 밝혀야 한다"며 "시장 안정과 투자자 보호를 위해 제도 전반을 다시 살펴볼 필요가 있다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 21일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '우리 주식시장, 이대로 괜찮은가?: 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF' 세미나에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.21 nylee54@newspim.com

토론회를 주최한 박수영·이종욱 의원도 단일종목 레버리지 ETF가 시장에 미친 영향을 점검하고 제도를 보완해야 한다고 강조했다.

박수영 의원은 "사이드카가 지난해 3번, 재작년에도 3번 발동됐는데 올해 상반기에만 벌써 38번 발동됐다"며 "그야말로 롤러코스터, 카지노 같은 시장이 되고 있다"고 말했다.

이종욱 의원은 "대한민국을 대표하는 초우량기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 상품의 가격 변동이 지나치게 커졌다"며 "상품 도입 이후 시장에 미친 영향과 투자자 손실을 점검하고 제도를 보완해야 한다"고 밝혔다.

"예탁금 상향만으론 한계"…교육 강화·신용거래 제한 제안

이날 전문가들은 예탁금 상향만으로는 투자자 보호에 한계가 있다며 고위험 상품에 맞는 규제 체계와 투자자 교육을 강화해야 한다고 강조했다.

발제를 맡은 김대종 세종대학교 경영학부 교수는 "일부 레버리지 상품은 고점 대비 70~80% 하락하며 개인투자자의 손실이 크게 늘었다"며 "예탁금 상향만으로는 투자자 보호에 한계가 있다"고 말했다.

그는 "레버리지 상품은 현금거래를 원칙으로 하고 미수·신용거래를 제한하는 방안도 검토할 필요가 있다"며 "고위험 금융상품의 특성에 맞는 규제 체계와 투자자 보호 장치를 마련해야 한다"고 설명했다.

조동근 명지대학교 경제학과 명예교수는 자본시장 정책은 단기적인 지수보다 시장 신뢰 회복에 초점을 맞춰야 한다고 밝혔다.

조 교수는 "자본시장의 목표는 특정 지수 달성이 아니라 주주권 보호와 시장 신뢰 회복"이라며 "정책 목표 달성을 위한 인위적인 시장 개입은 시장 왜곡으로 이어질 수 있다"고 말했다. 이어 "시장 참여자들이 예측 가능한 환경에서 투자할 수 있도록 제도를 일관되게 운영하는 것이 중요하다"고 했다.

윤재홍 미래에셋증권 리서치센터 수석연구위원과 정의정 한국주식투자자연합회 대표는 상품 자체를 제한하기보다 투자자 보호 장치를 정교하게 마련하고 제도 운영 과정을 점검해야 한다는 의견을 제시했다.

윤 연구위원은 "단일종목 레버리지 ETF가 시장 변동성을 일부 확대시킨 측면은 있지만 ETF 시장 규모가 커진 영향도 함께 살펴야 한다"며 "레버리지 ETF는 목표 배수를 유지하기 위한 리밸런싱 과정에서 기초자산의 움직임을 증폭시키는 특성이 있다"고 말했다.

또한 그는 "현재의 일회성 의무교육만으로는 상품의 위험성을 충분히 전달하기 어렵다"며 "정기적인 투자자 교육과 실제 손실 사례를 활용한 교육이 필요하다"고 밝혔다. 또 "미국과 홍콩, 싱가포르, 영국 등에서도 유사 상품이 거래되는 만큼 상품 자체를 제한하기보다 투자자 보호 장치를 정교하게 설계하는 것이 중요하다"고 했다.

nylee54@newspim.com

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한국 FIFA 랭킹 32위로 '7계단 추락' [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 후폭풍이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에도 고스란히 반영됐다. FIFA가 20일(현지시간) 발표한 2026년 7월 남자 축구 세계랭킹에서 한국은 랭킹 포인트 1558.72점을 기록하며 32위에 자리했다. 북중미 월드컵 직전 25위였던 한국은 한 달 만에 7계단 하락했고, 2021년 12월(33위) 이후 처음으로 30위권 밖으로 내려갔다. 올해 1월만 해도 22위를 기록했던 것을 감안하면 불과 반년 만에 10계단이나 순위가 떨어졌다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 12일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 득점에 실패하자 아쉬워하고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 순위 하락의 가장 큰 원인은 월드컵 성적이다. 홍명보 전 감독이 이끈 한국은 조별리그 A조에서 체코를 상대로 2-1 승리를 거뒀지만, 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 패하며 1승 2패로 탈락했다. 48개국 체제로 확대된 이번 대회에서 32강 진출이 유력할 것으로 예상됐지만 기대를 밑도는 성적을 남겼다. 특히 남아공전 패배의 여파가 컸다. FIFA 랭킹은 엘로(Elo) 방식으로 계산되며 경기 결과뿐 아니라 상대 전력과 대회의 중요도를 함께 반영한다. 월드컵 본선은 가장 높은 가중치가 적용되는 만큼 승패에 따른 포인트 변동 폭도 크다. 한국은 멕시코와 남아공전에서 잇따라 패하면서 랭킹 포인트를 크게 잃었고, 토너먼트 진출 실패로 추가 점수를 획득할 기회마저 사라졌다. 반면 경쟁국들은 월드컵에서 좋은 성적을 거두며 순위를 끌어올렸다. 그 결과 한국의 7계단 하락은 이번 발표에서 30위권 국가 가운데 가장 큰 낙폭으로 기록됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com 아시아 내 위상도 한 단계 내려갔다. 일본은 월드컵 32강 진출과 함께 17위로 한 계단 상승하며 아시아 최고 순위를 유지했다. 이란은 22위, 호주는 28위에 자리했고 한국은 호주에도 밀리며 아시아 4위로 내려앉았다. 월드컵 전만 해도 일본과 이란에 이어 아시아 3위였던 한국은 이번 대회를 거치며 순위 경쟁에서 한발 뒤처지게 됐다. 한국과 같은 조에서 경쟁했던 국가들의 순위도 눈길을 끌었다. 멕시코는 월드컵 성과를 바탕으로 10위까지 올라 처음으로 톱10에 진입했고, 체코는 48위, 남아프리카공화국은 54위에 자리했다. 세계 랭킹 최상단에도 변화가 있었다. 월드컵 우승을 차지한 스페인이 결승에서 아르헨티나를 꺾으며 1위 자리를 탈환했고, 준우승한 아르헨티나는 2위로 내려갔다. 프랑스와 잉글랜드는 각각 3위와 4위를 유지했고, 브라질과 모로코, 포르투갈, 벨기에, 네덜란드, 멕시코가 톱10을 형성했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이번 발표에서 가장 큰 상승세를 보인 국가는 노르웨이였다. 엘링 홀란(맨체스터 시티)을 앞세워 사상 첫 월드컵 8강 진출에 성공한 노르웨이는 31위에서 19위로 무려 12계단을 뛰어오르며 가장 큰 폭의 순위 상승을 기록했다. 월드컵 실패와 함께 FIFA 랭킹까지 급락한 한국은 향후 국제대회 시드 배정과 월드컵 예선 조 추첨에서도 이전보다 불리한 위치에 설 가능성이 커졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-07-21 09:37
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수도권·강원 오늘 최대 120㎜ 폭우 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 21일은 수도권에 120㎜ 폭우 등 전국에 장맛비가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다. 화요일인 21일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내릴 것으로 전망된다. [사진=뉴스핌 DB] 예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원중·북부내륙 120mm 이상), 강원동해안 5~40mm, 충청권 30~80mm(많은 곳 충남북부서해안 100mm 이상), 전라권 5~40mm, 경남서부내륙, 대구·경북 5~40mm, 제주도 5mm 안팎이다. 아침 최저기온은 22∼26도로 예보됐다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 26∼37도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 27도 ▲강릉 31도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.  yuniya@newspim.com 2026-07-21 06:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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