혼다코리아, 1980년대 감성 되살린 'CB1000F' 국내 출시

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 21일 리터급 레트로 스포츠 CB1000F를 국내 출시했다.
- CB1000F는 1980년대 CB750F 디자인에 최신 4기통 플랫폼과 전자제어 기술을 결합했다.
- 1000cc 엔진과 5개 주행모드, 코너링 ABS·토크 컨트롤 등 첨단 장비를 기본 적용했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 1980년대 레이스 머신의 디자인을 현대적으로 재해석한 리터급 레트로 스포츠 모터사이클 'CB1000F'를 국내에 출시한다.
혼다코리아는 차세대 스포츠 네이키드 모델 CB1000F를 공식 판매한다고 21일 밝혔다. 신차는 1980년대 북미 AMA 챔피언십에서 활약한 CB750F의 디자인을 계승하면서 최신 CB1000 호넷의 4기통 플랫폼과 전자제어 기술을 결합했다.
외관에는 원형 LED 헤드라이트와 크롬 도금 배기 파이프, 메가폰 형태 머플러 등을 적용했다. 1970년대 후반 등장한 CB750F와 CB900F를 연상시키는 차체 라인도 특징이다.
파워트레인은 1000cc 수랭식 직렬 4기통 엔진으로 최고출력 124마력, 최대토크 10.5kg·m를 발휘한다. 밸브 타이밍과 흡기 시스템을 조정해 중·저속 토크와 스로틀 반응을 강화했다.
시트 높이는 795㎜로 설계했으며 쇼와 도립식 프런트 포크와 닛신 브레이크를 적용했다. 6축 관성측정장치 기반 코너링 ABS와 토크 컨트롤, 어시스트·슬리퍼 클러치도 기본 제공한다. 주행 모드는 스포츠와 레인 등을 포함해 5가지다.
chanw@newspim.com