셀트리온 트룩시마, 미국서 4개월 연속 1위…점유율 38.6%

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 21일 미국서 트룩시마로 4개월 연속 혈액암 치료제 처방 점유율 1위를 기록했다.
- 트룩시마는 5월 점유율 38.6%를 기록하며 리툭시맙 시장 선두를 유지했고 FDA 상호교환성 지위를 확보했다.
- 셀트리온은 인플렉트라 등 기존 제품 성장세를 바탕으로 하반기 신규 바이오의약품 출시로 미국 시장 공략을 강화할 계획이다.
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인플렉트라 등 후속 제품도 순항…하반기 신규 치료제 출시 본격화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 셀트리온의 혈액암 치료제 '트룩시마'가 미국에서 4개월 연속 처방 점유율 1위를 기록했다. 미국 식품의약국(FDA)의 상호교환성 지위까지 확보하면서 오리지널 의약품이 차지한 시장을 추가로 공략할 기반도 마련했다.
21일 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 트룩시마는 지난 5월 미국 리툭시맙 시장에서 38.6%의 점유율을 기록했다. 지난 2월 처음 1위에 오른 뒤 4개월 연속 선두를 유지했으며, 2월보다 점유율도 2.8%포인트 상승했다.
트룩시마는 이달 초 리툭시맙 바이오시밀러 가운데 처음으로 FDA로부터 상호교환성 지위를 획득했다. 처방 의약품을 약국 단계에서 오리지널 제품 대신 대체할 수 있게 되면서 현재 오리지널 제품이 차지한 약 20% 규모의 시장 진입도 빨라질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
다른 미국 판매 제품도 성장세를 이어갔다. 자가면역질환 치료제 '인플렉트라'는 5월 점유율 30.4%를 기록했고, 스테키마와 베그젤마, 유플라이마는 각각 13.3%, 10.6%, 8.1%를 차지했다.
셀트리온은 하반기 앱토즈마 피하주사 제형과 옴리클로를 미국에 출시할 예정이다. 기존 제품 판매 과정에서 구축한 처방약 급여 관리업체 네트워크를 활용해 신규 제품의 시장 안착을 앞당기고, 하반기 실적 성장세도 이어간다는 계획이다.
mkyo@newspim.com