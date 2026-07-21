'다시 삼척의 시대 실현'...삼척시, 민선9기 공약실천계획 보고회 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 지난 20일 시청 상황실에서 민선9기 공약실천계획 보고회를 열고 시민과의 약속인 공약사업의 성공적인 이행을 위한 실행방안과 추진전략을 점검했다고 21일 밝혔다.

이번 보고회는 민선9기 공약사업이 확정된 이후 첫 실천계획 보고회로 전통적인 나열식 보고방식 대신 주요 현안 중심의 토론 방식으로 진행됐다.

삼척시 공약실천 보고회.[사진=삼척시] 2026.07.21 onemoregive@newspim.com

민선9기 공약사업은 경제도시로의 발전, 모든 세대를 위한 일자리 창출, 광역교통망 완성, 체류형 관광기반 구축, 소상공인과 골목상권 회복 등 5대 분야의 113개 공약사업으로 구성되며 총 1조 5000억 원의 사업비가 소요될 것으로 예상된다.

이에 따라 보고회에서는 대규모 재정투자가 필요한 핵심 공약사업을 중심으로 시비 부담을 줄이기 위한 국비 확보 전략과 연차별 실행 계획이 집중 논의됐다.

또 정부의 국정 방향과의 연계성을 높이기 위한 추진 전략 및 사업별 논리를 점검하고 국가 공모사업 및 정부 정책과의 연계를 통해 공약의 실행 가능성을 확보하는 방안에 중점을 두었다.

강원특별자치도지사 공약과 관련된 사업은 강원특별자치도와의 협력을 통해 국가계획 반영 및 국비 확보에 공동 대응하기로 했다.

삼척시는 정부 정책과 공모사업의 동향을 면밀히 분석해 신규 국비사업을 발굴하고 공약사업에 대한 정기적인 추진상황 점검과 성과 평가를 통해 실행력을 높여 나갈 계획이다.

또 공약 추진 과정을 시민들에게 투명하게 공개하고 시민이 체감할 수 있는 성과 창출에 모든 행정 역량을 집중해 '다시 삼척의 시대'를 실현할 예정이다.

onemoregive@newspim.com