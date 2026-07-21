소금빵 전문 시오팡야, 대구점 팝업 오픈

AI 핵심 요약beta
- 시오팡야가 24일 신세계백화점 대구점서 팝업행사를 연다
- 팝업서 8종 소금빵과 신메뉴 쑥쿠키소금빵을 선보일 예정이다
- 시오팡야는 9월 롯데백화점 잠실점에 매장을 열고 쿠키소금빵을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소금빵 전문 브랜드 '시오팡야(SIOPANYA, 塩パン屋)'가 오는 24일부터 신세계백화점 대구점에서 팝업 행사를 진행한다. 이번 행사는 7월 24일부터 8월 20일까지 약 4주간 운영된다.
팝업 행사에서는 클래식 소금빵, 명란 소금빵, 프렌치 소금빵, 쿠키 소금빵, 초코 소금빵, 트러플 소금빵, 갈릭 소금빵, 쑥 소금빵 등 총 8종의 기존 메뉴와 함께 신메뉴 '쑥쿠키소금빵'이 선보여질 예정이다.
시오팡야는 프랑스산 고메버터를 사용한 배합 반죽으로 소금빵을 만드는 브랜드라고 설명했다. 현재 광화문D타워점, 롯데아울렛 기흥점, 롯데아울렛 김해점, 롯데백화점 중동점 등 여러 지역에서 운영 중이다.
시오팡야는 2026년 9월 롯데백화점 잠실점에 신규 매장을 오픈할 예정이라고 밝혔다. 오시오에프앤비 관계자는 잠실점에서는 '메론빵'과 '소금빵'을 기반으로 다양한 맛의 쿠키 소금빵을 개발해 출시할 계획이라고 전했다. 또한, 브랜드 매력을 즐길 수 있도록 공간과 서비스 완성도를 높여 나갈 계획이라고 덧붙였다.
whitss@newspim.com