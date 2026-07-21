BYD, PSG와 3년 동행…글로벌 스포츠 마케팅 확대

AI 핵심 요약beta
- BYD가 21일 파리생제르맹과 공식 자동차 파트너십을 체결했다
- 양사는 2029년 6월까지 3년간 전략적 파트너십을 맺고 팬 체험·콘텐츠·차량 지원을 추진한다
- BYD는 2024년 친환경차 427만대를 판매하며 3년 연속 세계 판매량 1위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 중국 전기차 업체 BYD가 유럽 축구 명문 파리 생제르맹(PSG)의 공식 자동차 파트너로 선정됐다.
양사는 21일 2029년 6월까지 3년간 전략적 파트너십을 체결했다.
파트너십 기간 동안 BYD는 PSG 남녀 축구팀 독점 콘텐츠 제작, 팬 체험 프로그램 운영, 글로벌 서포터즈 대상 특별 이벤트 등을 진행한다. 파르크 데 프랭스 경기장을 통해 브랜드를 홍보하고, BYD와 프리미엄 브랜드 DENZA의 차량을 구단 운영에 지원할 예정이다.
BYD 그룹 수석부사장 스텔라 리는 "글로벌 클럽과 파트너십을 맺게 돼 기쁘다"며 "BYD도 혁신을 통해 발전을 이끌며 많은 이들과 소통하고자 하는 철학을 가지고 있다"고 말했다.
PSG 최고매출책임자 리처드 히즐그레이브는 "세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 기업 가운데 하나인 BYD를 파리 생제르맹의 가족으로 맞이하게 돼 자랑스럽다"며 "이번 협력을 통해 양사는 창의성과 혁신을 바탕으로 전 세계 팬들과 더욱 폭넓게 소통할 수 있는 기회를 만들어갈 것"이라고 밝혔다.
BYD는 2024년 친환경차 글로벌 판매량 427만 대를 기록하며 3년 연속 세계 판매량 선두업체로 자리매김했다.
chanw@newspim.com