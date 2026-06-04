[2026 민심] 6·3 지방선거 잠정투표율 61.0%…4년 전보다 10.1%p 높아

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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 3일 실시된 6·3 지방선거의 최종 잠정 투표율이 61.0%로 집계됐다. 이는 4년 전 지방선거와 비교해 큰 폭으로 상승한 수치다.

중앙선거관리위원회는 이날 투표가 종료된 오후 6시 기준, 전체 선거인 4464만9908명 중 2724만9586명이 투표에 참여해 이 같은 잠정 투표율을 기록했다고 밝혔다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 선거사무원들이 개표 작업을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 투표율은 지난 2022년 치러진 제8회 지방선거 최종 투표율(50.0%)보다 11.0%포인트(p) 높은 수치다. 다만, 지난해 치러진 제21대 대선(76.1%)과 2024년 제22대 총선(67.0%)보다는 각각 15.1%p, 6.0%p 낮다.

세부적인 투표 현황 및 개표 결과는 중앙선관위 선거통계시스템을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

한편, 선관위는 이번 지방선거와 함께 치러진 선거구별 국회의원 보궐선거의 최종 잠정 투표율과 투표자수도 정리되는 대로 곧 별도 발표할 예정이다.

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