[종합] 김민석·정청래·송영길, '李정부 성공' 한목소리...金 vs 鄭 대립각은 선명

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민주, 당대표·최고위원 예비경선 합동연설회 개최

김민석 "명청대전 끝내야"…정청래 리더십 정면 비판

정청래 "때리면 맞겠다, 그 상처 당원들이 지켜달라"

송영길 "유능한 진보"·민생 전면…부동산·청년 해법 제시

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 차기 당대표 선거에 출마한 후보들이 20일 예비경선 합동연설회에서 이재명 정부 성공을 위한 적임자를 자처하며 본격적인 경쟁에 돌입했다.

특히 김민석 후보와 정청래 후보는 '명청대전'과 '1인1표제' 등을 두고 공개적으로 신경전을 벌이며 선명한 대립각을 세웠다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 더불어민주당 8.17 전당대회에서 당대표직에 출마하는 김민석 전 총리(왼쪽부터), 고민정 의원, 정청래 전 대표, 김보미 전 강진군 의원, 송영길 의원이 20일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사 당원존에서 열린 당대표 및 최고위원 후보 예비경선 합동연설회에서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 이동하고 있다. 2026.07.20 jk31@newspim.com

◆ 정청래 직격한 김민석…"당대표 한 번 더 하자고 멀쩡한 당 깡패 소굴에 비유"

김민석 후보는 이날 연설에서 정청래 대표 체제를 겨냥해 "지난 1년을 끌어온 당 지도부의 역량으로 민생과 경제, 지방 성장의 새로운 정책 돌파가 가능하겠냐"고 비판했다.

이어 "지난 선거에도 전국의 주요 지역을 커버하지 못한 당 지도부가 2년 후 전국 총선의 간판으로 작동하겠느냐"며 "사상 최대의 특보단을 임명한 당대표의 사당화를 다음 총선 판에도 다시 허용하실 거냐"고 지적했다.

또 "김대중과 이재명만이 연임한 민주당에서 과연 선거 승리도 못 하고 연임하려는 무책임이 용납돼야 하냐"며 "명청대전을 끝내야 한다"고 했다.

그는 "자기 정치와 사당화로 당정 갈등을 일으키는 당대표는 안 된다"고 재차 강조하며 "반명 분열주의는 심판해야 한다. 말로만 친명이면 뭐하냐"고 거듭 비판했다.

김 후보는 "반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀 연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 "이 3자 연합의 핵심들이 온갖 궤변과 왜곡으로 당과 정부와 대통령을 흔드는 것을 막아야 한다"고 했다.

정 후보가 최근 "2대1, 3대1로 집단 폭행당하고 있다"고 언급한 데 대해서도 "온갖 기득권으로 힘을 쓰던 당대표가 왜 갑자기 약자 행보를 하며 집단 폭행 운운하느냐"며 "대표 한 번 더 하자고 멀쩡한 당을 깡패 소굴에 비유하는 자기 정치의 끝은 도대체 어디냐"라고 비판했다.

아울러 "김민석에겐 오직 이재명 정부 성공뿐"이라며 1인1표제 사수와 시스템 공천 정립, 청년 결정권 보장 등을 공약으로 제시했다. 이어 "저는 지선·총선·대선을 모두 승리로 이끌어본 유일한 사람"이라며 "전당원 100% 투표로 반명 분열주의를 깨고 당과 정부와 대통령을 지켜달라"고 호소했다.

더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하기에 앞서 취재진과 인사하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 정청래 "2 대 1, 3 대 1로 때리면 맞겠다…당원들이 지켜달라"

정청래 후보는 검찰개혁과 당원 주권을 앞세우며 맞섰다. 그는 "민주당은 개혁하면 승리했고 개혁을 실패하면 외면받았다"며 "이제 9부 능선을 넘은 검찰 개혁의 마지막 과제인 보완수사권 전면 폐지를 제 손으로 처리하겠다"고 밝혔다.

또 "범민주 진보 세력과 통합과 연대를 통해 총선 승리, 대선 승리, 정권 재창출로 이재명 정부의 성공을 완수하겠다"고 강조했다.

김 후보를 겨냥한 발언도 이어졌다. 정 후보는 "저는 일편단심 민주당 바라기다. 민주당에 입당한 이래 한 번도 민주당을 떠난 적 없다. 2016년 억울한 컷오프로 공천 탈락했지만 탈당하지 않고 총선 승리의 재물이 되겠다며 백의종군했다"고 말하며 김 후보의 과거 탈당 이력을 우회적으로 거론했다.

이어 "1인1표제를 사수하겠다"며 "1인1표제를 추진한 사람은 누구고, 반대하는 사람은 누구냐. 또 흔드는 사람은 누구냐"라고 말했다.

또 자신을 향한 견제를 의식한 듯 "2 대 1, 3 대 1로 때리면 맞겠다"며 "그 상처를 당원들이 지켜달라"고 호소했다.

더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 지난 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 송영길 "감옥에서 많이 반성…정책 뒷받침하면서도 민심 제대로 전달할 것"

송영길 후보는 경제와 민생을 전면에 내세우며 차별화를 시도했다. 그는 "이재명 대통령과는 목숨을 걸고 함께 세월을 걸어왔다"며 "이재명 대통령의 정치를 반드시 지켜내고 성공시키겠다"고 밝혔다.

이어 "다섯 명의 후보 가운데 유일하게 광역자치단체장을 지낸 후보"라며 "부도 위기의 인천시를 흑자로 전환시키고 삼성바이오로직스와 셀트리온을 비롯한 바이오 산업을 육성해 세계적인 바이오 클러스터를 만들었다"고 말했다.

이어 금융과 반도체 산업 유치 성과를 언급하며 "인천 산업 생태계를 바꾼 경험을 바탕으로 이재명 정부의 경제 정책을 뒷받침 하겠다"고 강조했다.

정책 비전으로는 '유능한 진보'를 제시했다. 송 후보는 "집권당은 평론가가 아니라 결과를 책임지는 것"이라며 "손에 잡히는 가시적 성과를 가져온 게 이재명 정부고 당이 뒷받침 하겠다"고 말했다.

당대표 출마 배경에 대해서는 "감옥에서 스스로를 많이 반성했다"며 "잘 나갈 때 국민의 어려움을 제대로 파악했는가, 억울한 사람들의 눈물을 닦아주었는가, 동료들의 아픔을 찾아봤는가를 반면교사로 삼았다"고 밝혔다.

그러면서 "다시 돌아와 억울한 국민의 눈물을 닦아주는 정치를 하겠다고 다짐했다"고 말했다.

부동산 정책과 관련해 "100조 원이 넘는 초과 세수가 있는 상황에서 종부세 1조원에 왜 목숨을 거냐"고 했다.

이어 "바로잡아야 한다. 당 대표는 대통령 정책을 뒷받침하면서도 민심을 제대로 전달해 대통령이 민심과 유리되지 않도록 대안을 제시할 수 있어야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 더불어민주당 당권 주자인 송영길 의원이 20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.07.20 mironj19@newspim.com

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