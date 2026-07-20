경기도, 호우 예비특보에 '비상 1단계' 가동...추미애 "선제적 대피" 당부

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 밤 호우 대비 비상 1단계를 가동했다.
- 도는 26개 시·군에 선제 대응과 현장 대피를 지시했다.
- 산사태·침수 우려 지역은 출입 통제와 사전 대피를 당부했다.
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"선행 강우로 지반 약해져 위험"...기상문자 확인 등 도민 수칙 당부
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 내 26개 시·군에 호우 예비특보가 발령된 가운데 도가 20일 밤부터 시작될 집중호우에 대비해 재난안전대책본부 비상 1단계를 전격 가동하고 선제적 대응 체계에 돌입했다.
기상청에 따르면 경기도 지역에는 이날 밤부터 이튿날인 21일 낮 사이 시간당 20∼80mm의 매우 강한 장대비가 쏟아질 것으로 예보됐다. 특히 이번 주 내내 정체전선이 한반도 남북을 오르내리며 잦은 비를 뿌릴 것으로 전망돼 추가 피해 우려가 커진 상황이다.
이에 따라 발령된 비상 1단계 체제에서는 도 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 삼아 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 22명과 주요 부서·기관별 자체상황실 인력 15명 등 총 37명이 전면 배치돼 24시간 철야 근무를 수행한다.
추미애 경기도지사는 이번 호우에 대비해 이날 도내 각 시·군에 긴급 공문을 보내 행정력을 총동원한 재난 대응을 특별 지시했다.
추 지사는 지시사항을 통해 ▲각 시·군 부단체장 중심의 선제적 상황판단회의 개최 및 현장 대응력 강화 ▲산사태, 하천 재해, 지하공간 침수 등 '인명피해 3대 취약 유형' 중심의 사전 예찰 및 출입 통제 ▲선행 강우로 지반이 약해진 노후·취약 옹벽과 축대 등 위험 시설물의 사전 점검 및 대피 조치 등을 주문했다.
특히 계곡·하천이나 산사태 취약지역 인근의 펜션, 야영장 이용객은 물론 반지하 주택 거주자 등 '우선 대피 대상자'를 상대로 위험 징후 포착 시 필요에 따라 사전 대피를 적극 권고하라고 시·군에 강력히 당부했다.
도는 최근 연이어 내린 비로 인해 이미 지반이 크게 약해진 상태에서 또다시 집중호우가 더해질 경우 산사태나 축대 붕괴 사고가 발생할 가능성이 매우 높다고 판단하고 있다.
이에 따라 기상 변동성을 실시간으로 면밀히 모니터링하는 한편 위험 상황이 감지되면 시·군과 공조해 신속한 출입 통제와 강제 주민 대피령을 내릴 방침이다.
경기도는 도민들을 향해서도 안전을 위한 행동 수칙을 철저히 지켜달라고 거듭 당부했다.
도 관계자는 "휴가철을 맞아 산간 계곡이나 하천변, 야영장·캠핑장 등 급류 휩쓸림 위험 지역의 출입을 절대 자제해 달라"며 "기상 특보와 긴급 재난문자를 수시로 확인하고 호우특보 발효 시 즉시 안전한 곳으로 대피하는 한편 당국의 현장 통제와 대피 안내에 적극적으로 협조해 달라"고 전했다.
1141world@newspim.com