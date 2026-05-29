[사전투표율] 첫날 오후 1시 전국 5.90%…2022년보다 0.58%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 중앙선관위가 29일 지방선거 사전투표율을 오후 1시 기준 5.90%로 집계했다.
- 전체 유권자 4464만여명 중 263만여명이 투표해 2022년 같은 시각보다 0.58%p 높지만 총선·대선 때보단 낮았다.
- 지역별로 전남이 12.30%로 가장 높고 대구가 4.57%로 가장 낮았으며 사전투표는 30일까지 오전 6시~오후 6시 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 기준 전국 투표율이 5.90%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(5.32%)보다 0.58%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 263만3446명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오후 1시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 5.32%보다 0.58%p 높다. 반면 지난해 제22대 총선 동시간대 투표율(8.00%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(10.51%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 전남이 12.30%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북 10.31%, 강원 7.59%, 광주 7.25% 순이었다. 반면 대구는 4.57%로 가장 낮았고 경기 4.86%, 인천 5.09%, 부산 5.35%가 뒤를 이었다.
사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
oneway@newspim.com