李대통령 "대한민국, AI 시대의 대체불가 국가 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 25일 샌프란시스코에서 동포들과 만나 대한민국을 대체불가 국가로 만들겠다고 밝혔다다
- 전날 AI 서밋과 빅테크 투자 협력을 언급하며 전 세계의 기대가 예상보다 훨씬 컸다고 회상했다
- 첨단 기술과 인공지능에 집중해 추격자가 아닌 선도국가 대한민국을 만들겠다고 강조했다
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"'韓 없이는 아무것도 할 수 없다' 판단 들게 할 것"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 동포들과 만나 인공지능(AI) 시대를 맞이해 "대한민국을 대체불가 국가로 만드는 게 목표"라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 샌프란시스코 시내 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 "인류가 새로운 불을 발견해 새로운 역사가 시작된 것처럼, 인공지능 없이 살 수 없는 시대가 올 것"이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 전날 AI 서밋과 글로벌 빅테크들과의 투자 협력 발표를 짚으며 "대한민국에 대한 기대가 참으로 크다는 생각을 어제도 하게 됐다"며 "우리가 예상하고 기대했던 것보다 훨씬 더 이상이었다"고 회상했다.
이 대통령은 AI 정책에 대해 "산업 경제 현장과 현실 세계에 큰 영향을 미치는 만큼 국가 단위에서 미리 준비해야 한다"며 "대한민국이 나아가야 할 방향을 첨단 기술과 인공지능에 집중하기로 한 것이 1년밖에 되지 않았는데, 전 세계가 대한민국에 관심을 갖고 지켜보게 됐다"고 강조했다.
이 대통령은 "저는 대한민국을 대체 불가한 나라로 만드는 것이 목표"라며 "'대한민국 없이는 아무것도 할 수 없다'는 판단이 들도록 하는 것"이라고 설명했다.
이 대통령은 "이제까지는 다른 나라의 사례를 배워 추격하는 전략을 썼다면, 지금부터는 반 발짝 앞서 선도자가 되는 대한민국을 만들고 싶다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com