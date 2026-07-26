정진완 우리은행장 "하반기 '진성' 영업 확대, 수익으로 연결"

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"데이터·시너지로 성장 가속"

턴어라운드 기반 영업력 강화

자본·디지털 경쟁력도 동반 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 실적 반등을 발판으로 하반기 본격적인 성장 드라이브에 나선다.

우리은행은 지난 24일 서울 회현동 본점에서 '2026년 하반기 경영전략회의'를 열고 영업력과 생산성 제고를 중심으로 한 하반기 전략을 공유했다고 26일 밝혔다.

24일 서울 회현동 우리은행 본점에서 열린 '2026년 하반기 경영전략회의'에서 정진완 우리은행장(가운데)이 상반기 KPI 대상 수상 지점장들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=우리은행]

이번 회의는 지점장급 이상 임직원 410여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, 상반기 성과 점검과 함께 하반기 핵심 추진 방향으로 데이터 기반 영업, 전행 시너지 강화, 내부통제 고도화를 제시했다.

우리은행은 2분기 당기순이익 8421억원을 기록하며 전분기 대비 58% 이상 증가하는 등 실적 턴어라운드에 성공했다. 이를 바탕으로 하반기에는 외형 확대와 수익성 개선을 동시에 추진한다는 계획이다.

상반기에는 고객 기반과 자본 경쟁력, 대외 신뢰도 등 기초체력이 크게 강화됐다.

우리WON뱅킹 월간활성이용자(MAU)는 900만명을 넘어섰고, 보통주자본비율은 지난해 말 13.1%에서 올해 6월 15.3%로 상승했다. 글로벌 신용평가사 피치도 은행 신용등급을 'A'로 상향하며 리스크 관리 역량을 인정했다.

또한 외부 플랫폼과의 제휴 확대, 티켓 플랫폼 '투더문' 출시, 기업승계지원센터 신설 등을 통해 고객 접점을 넓히고 사업 기반을 강화했다.

하반기에는 데이터 기반 영업체계 구축이 핵심 전략으로 추진된다. 행정구역 단위로 공공데이터와 상권, 고객 정보를 분석해 영업권역을 재편하고, 고객별 거래 패턴을 분석해 맞춤형 상담과 마케팅에 활용할 계획이다.

특히 비대면 거래 비중이 높은 개인고객 특성을 반영해 데이터 통합과 활용도를 높인다는 방침이다.

AI 기술 활용도 확대된다. 우리은행은 AI 에이전트를 도입해 고객 응대와 업무 처리 효율을 높이고, 향후 규제 변화에 대응해 AI 기반 영업 환경을 구축할 계획이다.

전행 차원의 협업도 강화한다. 기업금융, 자산관리, 디지털 플랫폼 등을 연계해 고객 중심 서비스를 확대하고, 공동영업 성과가 반영될 수 있도록 평가체계도 개선한다.

이와 함께 내부통제 수준도 한층 강화한다. 데이터와 AI 활용 확대에 따른 리스크를 고려해 고객정보 관리와 외부업체 점검 등 전 과정에서 예방 중심 통제 체계를 구축할 예정이다.

정진완 은행장은 "이제는 확보한 고객 기반을 실질적인 수익으로 연결해야 할 시점"이라며 "진성 영업을 통해 고객과의 관계를 지속적으로 확대해야 한다"고 강조했다. 이어 "우리만의 방식으로 변화와 도전을 이어가며 경쟁력을 끌어올리자"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com