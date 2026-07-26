글로벌 벤처 투자사 만난 李대통령…"대체불가 대한민국의 파트너 되어 달라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 25일 미국에서 글로벌 운용사에 한국 투자와 동반 성장을 요청했다.
- 이 대통령은 한국의 기술·제조·인재·문화 경쟁력을 강조하며 세계에서 가장 투자·창업하기 좋은 환경을 만들겠다고 약속했다.
- 이 대통령은 한미가 기술·혁신·스타트업 동맹으로 강점을 결합해 다음 세대 글로벌 혁신 기업을 함께 만들자고 밝혔다.
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"30년 성장 기회 함께 만들어 가자"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일(현지 시간) 글로벌 투자운용사들을 만나 적극적인 투자를 요청하며 "30년의 성장 기회를 함께 만들어 갈 수 있도록 '대체불가 대한민국'의 든든한 파트너가 되어달라"고 부탁했다.
이 대통령은 이날 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 '실리콘밸리 벤처투자 밋업' 행사에서 "한국의 스타트업이 미국의 자본과 시장을 만나고, 미국의 투자자와 혁신 기업이 대한민국의 기술, 제조, 인재 생태계와 연결될 때 양국은 앞으로의 30년을 함께 만들어 갈 혁신의 동반자가 될 것"이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 "최근 3년 사이 외국인 창업자가 두 배 이상 늘어난 것은 대한민국이 세계 인재와 기업이 함께 도전하는 개방형 혁신 허브로 자리매김하고 있다는 뜻"이라며 "대한민국의 경쟁력은 기술에만 있지 않다"고 밝혔다.
이 대통령은 ▲빠른 실행력 ▲세계적 수준의 제조 기반 ▲디지털 인프라 ▲우수한 인재 ▲위기를 기회로 바꾸는 국민의 저력 ▲문화적 경쟁력을 한국의 경쟁력으로 꼽으며 "우리 정부는 이러한 가능성이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 세계에서 가장 투자하기 좋고, 창업하기 좋은 환경을 만들어 갈 것"이라고 약속했다.
이 대통령은 "한국과 미국은 오랜 안보 동맹을 넘어 이제 기술 동맹, 혁신 동맹, 스타트업 동맹으로 협력의 지평을 넓혀가야 한다"며 "미국은 세계 최고 수준의 벤처투자 역량과 글로벌 네트워크를 갖추고 있고, 대한민국은 뛰어난 기술력과 제조 경쟁력, 또 역동적인 창업 생태계를 갖추고 있다"고 설명했다.
그러면서 이 대통령은 "두 나라의 강점이 결합이 되면 우리는 다음 세대의 삼성, 현대, SK, 네이버, 그리고 세계를 선도할 새로운 글로벌 혁신 기업을 함께 만들어 낼 수 있을 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 또 "한국의 스타트업이 미국의 자본과 시장을 만나고, 또 미국의 투자자와 혁신 기업이 대한민국의 기술, 제조, 인재 생태계와 연결될 때 양국은 앞으로의 30년을 함께 만들어 갈 혁신의 동반자가 될 것"이라고 내다봤다.
pcjay@newspim.com