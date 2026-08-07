[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 6일 의원실 세미나와 기자회견을 열었다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당은 각자 일정 소화했다
- 장동혁은 부동산정책 정상화 특위 회의를 주재했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
10:00 김주영 의원실, 우리나라의 바람직한 전력산업 구조개편 방향모색 / 의원회관 제2세미나실
14:00 안도걸 의원실, 아시아 예술 허브를 향한 모색: 국립아시아문화전당 문화예술토론회 / 국립아시아문화전당 대강의실
◆소통관 기자회견
09:40 민병덕 의원, [우리동네 홈플러스 우리가 살려요 기자회견]
10:40 유용원 의원, [현안 기자회견]
11:00 이훈기 의원, [쿠팡 관련 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 최혁진 의원, [조희대 대법원장 탄핵소추안 발의 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 부동산정책 정상화 특별위원회 전체회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표
- 공개일정 없음
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
통상업무
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