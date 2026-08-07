[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 7일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 당대표 후보 3명이 5일 TV토론회 준비를 했다
- 송영길은 광주 농수산물시장·오월어머니집·주민공감토크 일정을 소화했다
- 정청래·김민석은 전북·전남 권리당원 간담회·토크콘서트 등 지역 일정에 집중했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
07:00 서부농수산물도매시장 방문 / 서부농수산물도매시장
10:00 오마이뉴스 라이브 인터뷰 / 전일빌딩 245
13:00 오월어머니집 방문 / 오월어머니집
16:00 전남광주 서구 주민 공감토크 / 카페올모
◆정청래 후보
06:00 전주 도깨비시장 / 전북 전주시 완산구 전주천동로 131
08:00 전북 공무직 노조 정책간담회 / 전북도청 민원실 2층
09:00 전주서원노인복지관 방문 / 전북 전주시 완산구 따박골5길 36
10:00 전북 청년 권리당원 간담회 / 전주시 팔달로 354, 4층
13:30 남원임실순창 권리당원 간담회 / 전북 남원시 양림길 48-6
17:00 순천 당원 토크콘서트 / 순천대 파루홀
◆ 김민석 후보
04:40 목포수협 위판장 방문 / 목포수협
05:25 전남지역 수협 조합장 간담회 / 목포수협 대회의실
07:30 목포기독교지도자포럼 초청 조찬기도회 / 목포 북교동성결교회
09:30 목포MBC 인터뷰(녹화)
10:30 전남지역 농업 현안 간담회 / 농협중앙회 전남지역본부 2층 대강당
13:00 유튜브 라이브 <민카 드라이브 with 임미애 최고위원 후보> / 김민석TV
14:00 해남·완도·진도 권리당원 강연회 / 해남지역위원회 사무실
16:10 영광 민주당원 토크콘서트 / 영광 예술의전당 소공연장
17:40 담양·함평·영광·장성 권리당원 강연회 / 장성지역위원회 사무실
kimsh@newspim.com