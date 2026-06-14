장동혁, 李 '여당의 책무' 발언 직격…"지킨 게 하나라도 있나"

"여당 바뀌길 원한다면 대통령 본인부터 바뀌어야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 14일 이재명 대통령이 전날 SNS에 게시한 '여당과 야당 그리고 정치적 책임' 글과 관련해 "구구절절 옳은 말이지만 그 긴 글 가운데 정작 자신이 지킨 건 하나라도 있나"라고 비판했다.

장 대표는 페이스북에서 "1년 내내 본인 감옥 안 가겠다고 국가 사법체계를 다 무너뜨린 사람이 할 말은 아니다"라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

장 대표는 "(이 대통령이) 사익이 아닌 대의에 대한 열정을, 결과에 대한 무한한 책임감을 말했다"며 "3고 지옥, 부동산 지옥에, 일자리 지옥까지 만들어놓고, 대책 없이 주식 타령만 하는 게 무한한 책임감인가"라고 했다.

이어 "집 가진 국민을 '마귀'로 몰고, 반대편을 향해 '최악의 저질'이라고 했던 건 다 잊었나"며 "해결책 없이 편가르기에 집중하는 무능한 선동가는 본인에 대한 평가라면 딱 맞는 말"이라고 주장했다.

그러면서 "친명(親이재명계), 친청(親정청래계)이 머리 터져라 싸우니 어지간히 피곤한 모양"이라며 "여당이 바뀌길 원하면 본인부터 바꿔야 한다. 대통령과 여당은 한 몸"이라고 했다.

그는 "본인의 책무는 내팽개치면서 여당의 책무를 아무리 이야기해봐야 달라질 건 없다"며 "'재판 취소'부터 깨끗하게 포기해 보라. 여당이 민생에 쓸 시간이 열배는 늘어날 것"이라고 했다.

또 "균형 감각을 잃고 있는 건 바로 이재명 본인"이라며 "당장 재선거를 외치는 청년과 시민들의 목소리부터 챙겨 듣길 바란다. 그것이 대통령의 '책무'이고, 모두를 위한 '포용'과 '개방'의 첫걸음"이라고 강조했다.

이어 "이대로만 실천하면 좋은 대통령, 좋은 여당이 될 것이다. '진짜로 그런 줄 알더라'는 말만 안 했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

전일 이 대통령은 자신의 (X·옛 트위터)에 '여당과 야당 그리고 정치적 책임'이라는 제목의 글에서 "집권여당은 신념을 버리지는 않되 신념의 언어보다는 '책임의 언어'에 더 집중해야 한다"며 민주당의 책임과 포용의 자세를 강력하게 주문했다.

이 대통령은 글에서 "여당은 이미 집권에 성공해 주어진 공식 권력으로 자신의 가치와 신념을 실현할 수 있는 대신 국가의 미래와 온 국민의 삶을 통째로 책임져야 한다"며 "야당은 여당과 정부에 대한 감시·견제·공격이 중요하지만, 여당은 주어진 권력으로 책임을 지는 능력과 실적, 포용과 통합이 중요하다"고 했다.

chogiza@newspim.com