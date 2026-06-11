'장동혁 사퇴론' 수면 위로...최고위 공개 충돌에 소장파 의원들 사퇴 요구까지

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우재준 "전원 사퇴" 촉구…조광한 "미숙" 비판

소장파 '대안과미래'도 "장동혁 사퇴" 공식 요구

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거 참패 이후 지도부 거취와 부실선거 대응 방향을 둘러싸고 지도부 내부의 정면충돌에 이어 당내 소장파 모임인 '대안과미래'의 사퇴 요구까지 번지며 내홍에 휩싸였다.

11일 오전 열린 국민의힘 최고위원회의에서는 선거 책임론을 두고 지도부 간의 설전이 펼쳐졌다.

우재준 최고위원은 공개 발언에서 "낙선 동지들이 원망하는 사람도 많은 게 현실이며 지도부가 선거 결과 평가와 책임 회피를 하지 않아야 한다"며 "다음 지도부가 총선을 잘 준비할 수 있도록 우리 지도부가 이제 미래를 열어줘야 한다"고 지도부 전원 사퇴를 공식 제안했다.

우 최고위원은 이어 "차라리 전당대회를 열어 재선거를 통해 다시 출마해 평가를 받으라"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

이에 조광한 최고위원이 "철없는 소리 하는 것은 정치적으로 미숙한 것 같다"고 비판하자, 우 최고위원이 "철없는 소리라뇨"라며 즉각 맞받아쳤고, 조 최고위원이 다시 "조용히 단둘이 얘기하자"고 제지하는 등 회의장에 순간 고성이 오갔다.

이에 장동혁 대표는 "당 지도부는 당원들이 뽑아준 대로 최선의 결정을 할 준비가 돼 있지만, 지도부에 어떤 선택을 요구하거나 길을 열려면 110명의 의원들이 투표용지 부족 사태를 어떻게 해결할지 답을 먼저 주셔야 한다"고 선을 그으며, 사퇴 압박을 사실상 거부했다.

뒤이어 김민수 최고위원도 우 최고위원을 향해 "최고위 전에 비공개 회의가 있는데 왜 이런 안건을 공개적으로 하느냐"며 "왜 제대로 참석도 안 하면서 당이 아니라 본인 계파를 위해 뛰려고 하느냐"고 비판했다.

이후 당내 소장파 모임인 '대안과 미래'도 국회 기자회견을 열고 공식 입장문을 통해 장 대표의 사퇴 압박에 가세했다.

기자회견에는 박정하, 김용태, 이성권, 권영진, 김소희, 고동진, 김재섭 의원이 참석했다.

국민의힘 초재선 의원 모임인 대안과 미래 소속 의원들이 모임을 갖고 대화를 나누고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

이들은 "국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다"며 "장동혁 대표의 리더십은 붕괴됐고 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임"이라며 장 대표의 즉각적인 사퇴를 요구했다.

특히 투표용지 부족 사태에 대해 "중앙선거관리위원회의 부실에 따른 참정권 침해 관련 2030 세대의 분노에는 공감하지만, 전국적인 재선거에는 분명히 반대한다"며 "이 문제를 당 소속 의원들과 상의 없이 독단적으로 결정해 '부정선거 음모론'으로 오염시키는 것은 정당 민주주의를 훼손하는 행위"라고 장 대표를 정조준했다.

아울러 이들은 정점식 원내대표를 향해 당내 총의를 모을 의원총회 소집을 요구했다.

allpass@newspim.com