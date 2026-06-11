'TK 재선' 김승수, 국민의힘 원내운영수석부대표 내정..."당 화합 역할 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 11일 김승수 의원을 원내운영수석부대표로 내정했다
- 정점식 원내대표는 김 의원의 중앙·지방 경력과 입법·대여투쟁 역할을 높이 평가했다
- 김 의원은 당 신뢰 회복과 화합을 다짐하며 이재명 정부의 헌정질서 파괴를 저지하겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 11일 원내운영수석부대표에 김승수(재선·대구 북구을) 의원을 내정했다.
정점식 국민의힘 원내대표는 이날 서울 여의도 국회 본관에서 최고위회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 김 의원에 대해 "청와대, 대구시청 등 중앙과 지방 넘나드는 풍부한 경험을 거쳤고 국회 문화체육관광위원회 간사를 역임하는 등 관광 발전을 위한 입법 활동에 임했다"고 평가했다.
이어 "국민의힘 야당 탄압 가짜뉴스감시 특별위원회에서도 위원장으로 활동하며 당 대여투쟁에도 적극 임했다"고 평가했다.
김 의원은 "당이 어려운 시기에 무언가라도 역할을 하는 것이 지지자들이 저에게 부여한 의무이자 책무라는 생각을 갖고 수락했다"고 말했다.
이어 "이번 지방선거 과정에서 우리당에 대한 지지를 보내준 국민들도 많지만 따가운 회초리를 든 지역도 굉장히 많다"며 "당에 대한 신뢰를 회복하고 당 내 화합, 통합을 더 공고히 하는 역할을 하겠다"고 했다.
아울러 "이를 통해 이재명 정부의 헌정질서 파괴나 독재로 치닫는 상황에 대해 국민과 뜻을 모아 저지하고 자유대한민국의 헌정질서를 수호하는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
allpass@newspim.com