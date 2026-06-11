장동혁 "선관위, 잠실 투표용지 상자 모른다더니 폐기 자백...핵심 증거 인멸"

정점식 "국민의힘 주도 국정조사 필요…합수본 꼼수 포기해야"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 11일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "지금 대한민국에서 투표용지 부족 사태보다 중요한 것은 없다"며 특검과 국정조사를 거듭 촉구했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "법원이 증거보전명령을 한 잠실7동 투표용지 상자가 사라졌다"며 "1900매라고 적혀 있는 상자로, 잠실7동 제2투표소 선거인 수가 3856명인 만큼 투표용지가 선거인 수의 50%도 안 됐다는 사실을 입증할 증거"라고 말했다.

그는 "모른다고 잡아떼던 선관위는 뒤늦게 폐기했다고 자백했다"며 "진상을 밝힐 핵심 증거를 인멸한 것"이라고 주장했다.

장 대표는 "합동수사본부가 뭉개는 사이 증거가 사라지고 있다"며 "선관위는 즉각 전국 모든 투표소의 증거물 폐기를 중단시켜야 하고, 합수본은 지체 없이 압수수색과 증거 확보에 들어가야 한다"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

그는 충북 청주와 전북에서 선거인명부 누락 사례가 있었다고도 언급했다. 그러면서 "제대로 수사하면 앞으로 얼마나 더 많은 문제점이 드러날지 예측하기 어렵다. 증거가 사라지기 전에, 증인이 도주하기 전에 합수본은 수사 속도를 높여야 한다"고 강조했다.

이어 "국회는 하루속히 특검과 국정조사를 실시해야 한다"며 "국정조사를 지켜보고 특검을 하자는 것이 아니라 지금 이 순간도 증거가 사라지고 있는 만큼 지금 당장 특검법을 통과시켜야 한다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "전국 18개 대학에서 시국선언을 했고 저도 총학생회장단을 만났다"며 "청년은 참정권 박탈에 분노해 재선거를 외치고 있고 시민의 함성도 커지고 있다"고 말했다.

그러면서 "이 정도로 심각한 문제가 발생했다면 선거 무효를 선언하고 전국 재선거를 치르는 것이 최선의 해결책일 것"이라며 "국민의힘은 끝까지 진실을 밝히고 책임을 묻겠다. 국민 한 표를 지켜내고 선거 공정성을 다시 세우겠다"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표도 "지금 선관위를 둘러싼 논란은 단순한 투표용지 부족 사건이 아니라 국민 참정권 박탈 사태"라며 "철저한 진상규명과 재발방지책 마련에 정치권이 앞장서야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 "철저한 진상규명을 위해 야당이 위원장을 맡고 위원은 여야 동수로 구성된 국민의힘 주도 국정조사가 이뤄져야 한다"며 "이재명 정권의 검경 합수본은 이미 신뢰를 완전히 상실했다. 합수본이라는 꼼수를 포기하고 특검을 수용해야 한다"고 촉구했다.

한편 이날 회의에서는 장 대표를 비롯한 지도부 사퇴 요구가 나오며 의견 충돌이 발생하기도 했다.

우재준 최고위원은 이날 회의에서 지도부 총사퇴를 공개 제안했다. 우 최고위원은 "선거 결과 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다"며 "우리 지도부는 이제 다음 지도부를 위한 미래를 열어줘야 한다. 우리 모두 사퇴했으면 한다"고 말했다.

이에 조광한 최고위원은 "철없는 소리를 하는 것은 정치적으로 미숙한 것 같다"고 반박했다. 김민수 최고위원도 "방금 같은 안건은 비공개 때 해야 한다"며 "왜 제대로 참석도 하지 않으면서 당이 아니라 본인 계파를 위해 뛰려고 하나. 지도부는 당원이 뽑았으면 당원을 위해 일하길 바란다"고 했다.

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