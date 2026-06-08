민주·국민의힘, '투표용지 부족 사태 국정조사 요구서' 각각 제출

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[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 더불어민주당과 국민의힘이 8일 제6회 지방선거 선거관리위원회 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 각각 제출했다.

민주당은 이날 오후 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표, 이주희 원내대변인이 국회사무처 의안과에 국정조사 요구서를 냈다고 밝혔다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표. [사진=뉴스핌 DB]

천 수석은 "선관위는 사전에 인지하고도 대응하지 못해 심각한 혼란을 초래했다"며 "선관위 관리 부실은 공정성에 대한 불필요한 의혹을 낳고 갈등을 심화시키는 결과로 이어졌다"고 비판했다.

그러면서 "이에 지방선거 투표용지 부족 사태 원인과 경위의 진상을 규명하고, 중앙선관위 등 관리 체계의 구조적 문제를 점검해 개혁 방안을 마련함으로써 참정권을 보장하고 선거 과정에 대한 신뢰를 회복하고자 국정조사 실시를 요구한다"고 했다.

국민의힘도 이날 오전 곽규택·최수진 원내수석대변인, 최은석 원내부대표 등이 당론으로 국정조사 요구서를 제출했다고 밝혔다.

곽규택 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

최수진 국민의힘 원내 수석대변인은 이날 논평에서 "올해 대한민국에서 믿기 힘든 비상식적인 일이 벌어졌다"며 "공정과 상식을 누구보다 민감하게 여기는 청년들이 먼저 목소리를 냈다"고 밝혔다.

이어 "국정조사에 머물 것이 아니라 특검을 통해 명명백백히 선관위의 책임을 묻고, 환골탈태 수준의 쇄신에 나서야 한다"며 "국민의힘은 국민의 소중한 주권 행사가 훼손되는 일이 다시 발생하지 않도록 끝까지 진상을 규명하고 재발 방지 대책 마련에 힘쓰겠다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com