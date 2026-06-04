선관위 "투표용지 부족 사태 진상규명위 구성…원인 찾고 결과 공개"

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외부 전문가 중심 위원회 설치…재발방지 대책 마련

잠실 7동 2투표소 반출 지연…"현재 시민 설득 중"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표일 서울 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 외부 전문가 중심의 진상규명위원회를 꾸리기로 했다.

중앙선관위는 4일 입장문을 통해 "유권자들의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드린 점에 대해 거듭 사과드린다"며 "투표지 부족 사태 원인 파악과 재발방지 대책 마련을 위해 외부 전문가 위주로 구성한 진상규명위원회를 설치·운영한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 6.3 지방선거 본투표에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데 4일 오전 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 인근에서 일부 주민들이 투표소 입구를 막은 채 항의를 하고 있다. 2026.06.04 leehs@newspim.com

선관위는 문제가 발생한 투표소의 투표록을 분석하고 투표관리관과 사무원을 상대로 당시 상황을 조사할 예정이다. 진상규명위원회를 통해 문제점과 원인, 책임 소재가 확인되면 관련 결과도 공개한다는 방침이다.

이번 사태는 지난 3일 서울 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 모두 소진되면서 발생했다. 일부 유권자들이 이와 관련해 부정선거 의혹을 제기하며 재선거를 요구하고 나섰다.

서울 송파구 잠실 7동 2투표소에서는 시민들이 투표함 이송을 막아서기도 했다. 선관위는 이와 관련해 "투표함을 개함해야 해당 선거구의 당선인 결정이 가능하고 주변 주민의 불편을 조속히 해소해야 한다는 점을 들어 현재 투표소에서 있는 시민들을 설득하고 있다"고 상황을 전했다.

oneway@newspim.com