정점식, 첫 최고위서 대여 공세…법사위원장 반환·李 공소취소 포기 요구

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원내대표 취임 후 첫 최고위 모두발언

"18개 상임위 독식 철회…李 공소취소 포기해야"

투표용지 부족 사태엔 "국민의힘 주도 국조·특검 수용"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 11일 취임 후 첫 최고위원회의에서 더불어민주당을 향해 "18개 상임위원회 독식 방침을 공식 철회하고 법제사법위원장은 제2당이라는 견제와 균형의 관례를 다시 복원해야 한다"고 촉구했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "6·3 지방선거와 재보궐선거를 통해 우리 정치권에 견제와 균형의 정치를 복원하라는 엄중한 명령이 내려졌다"며 이같이 밝혔다.

그는 이재명 대통령을 향해서도 "법과 상식에 어긋나는 본인 재판 없애기 공소취소 시도를 즉각 철회해야 한다"고 요구했다.

이어 "이재명 대통령에게 요구한다. 공소취소를 공식 포기하라"며 "민주당에도 요구한다. 원 구성에서 법사위원장을 제2당 몫으로 빼야 한다. 그것이 지방선거 민심에 부응하는 첫걸음"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해서는 "지금 선관위를 둘러싼 논란은 단순히 투표용지 부족 사건이 아니라 국민 참정권 박탈 사태"라고 말했다.

그는 "이 사건이 터질 때부터 지금까지 선관위는 시종일관 이해할 수 없는 무능력한 대응을 하고 있다"며 "보관상자가 어디로 사라졌는지도 모른다는 선관위를 어떤 국민이 이해하겠나"라고 비판했다.

그러면서 "관점과 해결책에 대해 다소 이견이 있을 수는 있지만 절대 있어서는 안 되는 참정권 훼손이고 정치권이 앞장서 진상규명과 재발방지책을 내놔야 한다는 데는 이견이 있을 수 없다"고 했다.

정 원내대표는 "철저한 진상규명을 위해 야당이 위원장을 맡고 위원은 여야 동수로 구성된 국민의힘 주도 국정조사가 이뤄져야 한다"고 요구했다.

아울러 "이재명 정권의 검경 합동수사본부는 이미 통일교 게이트 수사에서 '전재수 구하기 수사'로 신뢰를 완전히 상실했다"며 "합수본이라는 꼼수를 포기하고 특검을 수용해야 한다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com