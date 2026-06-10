국민의힘, 오늘 오전 신임 원내대표 선출...'김도읍·정점식·성일종' 3파전

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오전 10시 국회에서 의원총회 개최

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 10일 새 원내사령탑을 선출한다. 김도읍, 정점식, 성일종 의원 총 3명이 입후보한 가운데 원내대표 경선 결과에 따라 6·3 지방선거 이후 정국 방향이 결정될 전망이다.

국민의힘은 이날 오전 10시 국회에서 원내대표 선출을 위한 의원총회를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 성일종(왼쪽부터), 정점식, 김도읍 의원이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 초·재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보자 초청 간담회에서 국민의례를 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

원내대표 경선에는 4선 김 의원, 3선 정 의원, 3선 성 의원이 후보로 등록했다. 추첨 결과 김 의원이 기호 1번, 정 의원이 기호 2번, 성 의원이 기호 3번을 받았다.

이번 선거는 단순한 원내 사령탑 선출을 넘어 국민의힘이 지방선거 패배 이후 안정적 수습에 무게를 둘지, 전면적인 쇄신 요구에 힘을 실을지를 가늠할 분수령이 될 전망이다.

차기 원내대표는 22대 국회 후반기 첫 원내 전략을 이끄는 동시에 지방선거 패배 수습, 당내 쇄신 논의, 한동훈 무소속 당선인 복당 문제, 투표용지 부족 사태 대응 등 산적한 현안을 조율해야 한다. 이에 따라 후보별 노선과 초·재선 표심이 막판 변수로 작용할 것으로 보인다.

정 의원은 당내에서 현 지도부와 보조를 맞출 수 있는 당권파 후보로 꼽힌다. 반면 김 의원과 성 의원은 지방선거 패배 이후 당의 노선 변화와 지도부 쇄신 필요성을 제기해 온 쇄신파 후보로 분류된다.

김 의원은 '윤어게인' 프레임 탈피와 노선 전환을, 성 의원은 계파 갈등 청산과 조직 개혁을 각각 앞세우고 있다.

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