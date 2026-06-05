송언석, 국민의힘 원내대표 사의 "생존 성공했지만 재건 부족...새 출발 필요"

의원총회서 사의 표명

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 5일 의원총회에서 지방선거 결과에 대한 책임을 지고 원내대표직 사의를 표명했다.

송 원내대표는 이날 의원총회 모두발언을 통해 "오늘 원내대표직에서 물러나고자 한다"며 "이번 선거 결과에 담긴 국민의 뜻은 분명하다"고 밝혔다.

그는 "국민께서는 어느 한 정당이나 어느 한 권력에도 일방적인 힘을 몰아주지 않으셨다"며 "견제와 균형이라는 민주주의의 원칙을 다시 한번 확인해 주셨다"고 강조했다. 이어 "국민의힘에도 더욱 낮은 자세로 성찰하고 혁신하며 국민 속으로 들어가라는 무거운 과제를 주셨다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 4일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련해 선관위를 비판하고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

송 원내대표는 "국민의 뜻을 받들어 새로운 출발이 필요하다고 생각한다"며 "조속히 새로운 원내대표를 선출해 국민의힘이 다시 힘차게 전진할 수 있기를 바란다"고 말했다.

그는 지난 1년을 돌아보며 "대선 패배 직후 원내대표라는 중책을 맡았을 때 당은 깊은 혼란 속에 있었다"며 "특검 정국과 거센 정치 공세가 이어졌고, 국회에서는 노란봉투법을 비롯한 수많은 악법들이 밀려왔다"고 회고했다.

송 원내대표는 "지난 1년 동안 생존과 재건이라는 두 단어를 가슴에 품고 일해 왔다"며 "갑작스러운 계엄과 탄핵, 그리고 대선 패배라는 거센 파도 속에서 당을 지켜내고 대한민국 정치의 견제와 균형을 바로 세우는 것이 제게 주어진 책임이라고 생각했다"고 밝혔다.

다만 그는 "저의 역량이 부족하여 당의 재건이라는 과제는 아직 충분히 이루지 못했다"며 "이제 그 과제는 새로운 원내대표가 이어가야 할 몫"이라고 밝혔다.

송 원내대표는 "지나온 1년간의 감정을 정리하면 비굴함이라 할 수 있을 것"이라며 "협상의 순간순간마다 절대 다수당의 보이지 않는 오만하고 독선적인 운영 행태에 많은 아픔도 쌓였다"고 토로했다. 그러면서 "다음 총선에서는 반드시 승리하여 갚아주시기를 기대한다"고 덧붙였다.

그는 "하반기 국회에는 더 큰 도전과 어려움이 우리를 기다리고 있다"면서도 "새롭게 함께하게 된 동료 의원님들까지 모두 힘을 모은다면 어떤 어려움도 반드시 극복할 수 있을 것"이라고 강조했다.

송 원내대표는 "평의원으로 돌아가 전함의 노를 젓는 성실한 격군의 자세로 나라와 국민, 우리 당을 위해 맡은 바 소임에 최선을 다하겠다"며 "힘든 시기였지만 여러분 덕분에 마음만은 행복한 시간이었다"고 말했다.

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