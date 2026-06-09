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2026.06.09 (화)
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국민의힘 원내대표 '김도읍·정점식·성일종' 3파전…지선 패배 후 수습 분수령

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  • 국민의힘이 10일 김도읍·정점식·성일종 3파전 원내대표 선거를 치렀다.
  • 이번 경선은 지방선거 패배 이후 안정수습이냐 전면 쇄신이냐를 가르는 첫 표 대결이다.
  • 세 후보 모두 당 쇄신 필요성에는 공감했으며, 장동혁 대표 책임론·거취 문제에 대해서도 공감대가 형성됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원내대표 3파전…정점식 우세론 속 쇄신파 변수
후보들, 초·재선 앞에서 당 쇄신 한목소리
장동혁 사퇴엔 세 후보 모두 공감대 형성■

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 차기 원내대표 선거가 김도읍·정점식·성일종 의원의 3파전으로 치러지는 가운데 6·3 지방선거 패배 이후 당 수습 방향을 가를 첫 표 대결로 주목된다.

이번 선거는 단순한 원내사령탑 선출을 넘어 국민의힘이 지방선거 패배 이후 안정적 수습에 무게를 둘지, 전면적인 쇄신 요구에 힘을 실을지를 가늠할 분수령이 될 전망이다.

차기 원내대표는 22대 국회 후반기 첫 원내 전략을 이끄는 동시에 지방선거 패배 수습, 당내 쇄신 논의, 한동훈 무소속 당선인 복당 문제, 투표용지 부족 사태 대응 등 산적한 현안을 조율해야 한다. 이에 따라 후보별 노선과 초·재선 표심이 막판 변수로 작용할 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 성일종(왼쪽부터), 정점식, 김도읍 의원이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 초·재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보자 초청 간담회에 참석해 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

◆ 원내대표 3파전…지선 패배 후 당 수습 방향 가를 표 대결

국민의힘은 오는 10일 오전 의원총회를 열고 새 원내대표를 선출한다. 원내대표 경선에는 김도읍·정점식·성일종 의원이 후보로 등록했다. 추첨 결과 김 의원이 기호 1번, 정 의원이 기호 2번, 성 의원이 기호 3번을 받았다.

당내에서는 지방선거 결과를 두고 평가가 엇갈리고 있다. 서울시장 선거를 지켜내고 재·보궐선거에서 의석을 늘렸다는 점을 들어 선방론을 제기하는 목소리가 있는 반면, 광역단체장 선거 전반과 기초단체장·기초의원 선거 결과를 감안하면 사실상 패배로 봐야 한다는 책임론도 적지 않다.

이에 따라 이번 원내대표 선거는 국민의힘이 안정적 수습에 방점을 찍을지, 쇄신 요구에 무게를 둘지를 가르는 원내 표 대결 성격을 띠고 있다.

정점식 의원은 당 내에서 현 지도부와 보조를 맞출 수 있는 당권파 후보로 꼽힌다. 반면 김도읍·성일종 의원은 지방선거 패배 이후 당의 노선 변화와 지도부 쇄신 필요성을 제기해온 쇄신파 후보로 분류된다. 김 의원은 '윤어게인' 프레임 탈피와 노선 전환을, 성 의원은 계파 갈등 청산과 조직 개혁을 각각 앞세우고 있다.

당내에서는 정 의원이 상대적으로 유리한 고지에 있다는 관측도 나온다. 다만 지방선거 패배 이후 변화 요구가 분출하면서 막판 표심은 유동적이라는 분석도 있다. 

한 국민의힘 중진 의원은 "(정 의원이) 유리한 위치인 것 같지만 변수는 있다"며 "변화를 하려면 기존에 정해진 틀이 깨져야 한다는 인식들이 다수 있는 것 같다"고 말했다. 

이 의원은 차기 원내대표가 지녀야 할 자질로는 '변화와 통합'을 꼽았다. 다른 국민의힘 중진 의원은 차기 원내대표의 핵심 자질로 '정치력'을 꼽았다. 그는 "한동훈 복당 문제, 장동혁 대표 문제, 재선거 문제, 여야 관계 등 여러 현안이 있다. 이런 것들을 풀 수 있는 정치력이 가장 중요하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 정점식, 김도읍, 성일종 의원이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 초·재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보자 초청 간담회에서 초선의원 모임 대표인 박상웅 의원, 재선의원 모임 대표인 엄태영 의원과 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

◆ 후보들 "당 쇄신" 한목소리…비공개 토론서 장동혁 사퇴엔 공감대

국민의힘 초·재선 의원 모임은 9일 국회에서 원내대표 후보자 초청 간담회를 열고 후보 검증에 나섰다. 후보들은 공개 모두발언에서 모두 당 위기론과 쇄신 필요성을 언급했지만 해법에서는 차이를 보였다.

김도읍 의원은 당의 노선 변화 실패를 지적하며 쇄신 필요성을 강조했다. 김 의원은 "작년 정책위의장을 할 때부터 여론조사 등 각종 지표들이 우리 당의 위기 상황을 여러 차례 경고하고 있었다"며 "당의 노선 변화를 수차례 말씀드렸지만 변화는 일어나지 않았고, 그 상태로 지방선거를 치렀다"고 말했다.

이어 "우리 당이 조금이라도 후보들에게 힘이 됐다면, 민심과 의원들의 요청에 부응해 노선을 바꿨더라면 많은 동지들이 국가와 지역 발전을 위해 일할 기회를 다시 가질 수 있었을 것"이라고 했다.

정점식 의원은 패배 책임론을 인정하면서도 통합과 수습에 방점을 찍었다. 정 의원은 "국민의힘은 총선과 대선에 이어 지방선거에서까지 국민 다수의 지지를 얻는 데 실패했다"며 "이 뼈아픈 현실 앞에서 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

그는 "선거 결과 이후 당 안팎은 굉장히 혼란스럽다"며 "당의 활로를 찾기 위한 치열한 분석과 건강한 비판은 모두 필요하고 우리는 이를 겸허히 수용해야 하지만 사퇴냐 수습이냐를 두고 벌어지는 논쟁이 우리끼리의 또 다른 분열이 되어서는 안 된다"고 강조했다.

정 의원은 "우리가 다시 일어날 수 있는 길은 오직 하나, 국민의 신뢰 회복과 우리 안의 단단한 통합"이라며 원 구성 협상과 공소 취소 특검, 투표용지 부족 사태 국정조사·야당 주도 특검 추진 등 대여 투쟁 의지도 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

성일종 의원은 계파 갈등 청산과 당 구조 개혁을 전면에 내세웠다. 성 의원은 "내년 12월 14일이면 국회의원 예비후보가 등록돼야 한다"며 "우리에게 남아 있는 기간이 1년 5개월여밖에 안 된다"고 말했다.

그는 "이번 원내대표 선거를 통해 이 당이 변하고 있다는 시그널을 국민에게 명확하게 보내야 한다"며 "지금 친한, 친윤 계파 싸움할 때가 아니다. 이것은 없어져야 한다"고 강조했다.

이어 "우리가 변해야 한다. 변하지 않으면 국민들은 가차 없이 우리 당을 버릴 것"이라며 "우리가 선명한 야당으로 야성을 회복해 싸울 때 국민이 우리에게 기대게 될 것"이라고 했다.

성 의원은 여의도연구원 개혁과 청년·여성 조직 개편, 최고위원 선출 방식 변경 등 당 구조 개혁 방안도 제시했다.

비공개 토론에서는 장동혁 대표 거취 문제 등 지방선거 패배 이후 당 수습 방향과 관련한 질의도 오간 것으로 전해졌다. 토론회에 참석한 한 의원은 통화에서 장 대표 퇴진론과 관련해 "후보들 간 기본적인 공감대는 있었다"고 전했다. 

다른 의원 역시 "이번 선거 결과가 우리 당의 승리라고 보기 힘든데, 이럴 때는 지도부가 책임지는 모습을 보여야 한다는 의미로 답했다"고 설명했다.

oneway@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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