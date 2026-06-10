정점식 "장동혁 거취 허심탄회하게 논의…한동훈 복당 화두는 부적절"

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"투표용지 부족, 신속한 국조·특검 필요"

"한동훈, 보수의 한 축이라 생각...시간 두고 여러 의견 종합"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 10일 6·3 지방선거 결과와 관련한 장동혁 대표의 거취 문제와 관련해 "의원들과 원내에서 허심탄회하게 상의해 집단 지성으로 대처해 나가겠다"고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 원내대표 선출 직후 연합뉴스TV 인터뷰에서 지방선거 이후 당내에서 제기되는 장 대표 책임론에 대해 "결국은 지방선거에 대한 평가, 그리고 그 책임을 어떻게 지워야 될 것인가 하는 문제"라며 이같이 말했다.

그는 "저 역시 지방선거 과정, 그리고 원내대표 선거 과정에서 많은 의원님들로부터 여러 걱정을 들었다"며 "그 문제와 관련해서도 앞으로 우리 의원님들과 원내에서 정말 허심탄회하게 상의하겠다"고 했다.

정 원내대표는 당선 소감에 대해서는 "투표가 끝나고 당선 소감을 이야기하면서 한숨을 여러 차례 쉬었나 보다. 그만큼 제 마음이 무겁다"며 "신뢰가 상실된, 국민으로부터 많은 회초리를 받은 우리 당을 조금이라도 화합으로 이끌고 국민의 신뢰를 되찾기 위해 열심히 노력하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 신임 원내대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2026 원내대표 선출 의원총회에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해서는 국정조사와 특별검사 도입을 거듭 주장했다.

그는 "투표용지 부족 사태는 전 세계적으로 거의 유례가 없었던 사건"이라며 "국민의 참정권이 완전히 짓밟혔기 때문에 우선 신속한 국정조사와 특별검사를 도입해 실태를 조사하고, 책임질 부분이 있으면 책임을 지워야 한다"고 강조했다.

이어 "선관위 개혁 문제 등으로 나아가야 한다"며 "앞으로도 특검 부분에 대해서는 계속 추진하겠다"고 말했다.

무소속으로 부산 북구갑 재보궐선거에서 당선된 한동훈 전 국민의힘 대표의 복당 문제에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

정 원내대표는 "한동훈 의원께서도 지금 복당 의사를 표명하고 있지 않은 단계이기 때문에 이 문제가 우리 당의 화두로 떠오르는 것은 부적절하다고 생각한다"고 했다.

다만 "한동훈 의원도 보수의 한 축이라고 생각한다"며 "시간을 두고 우리 당내 여러 의견을 종합해 결정해야 할 문제"라고 덧붙였다.

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