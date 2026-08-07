[오늘의 정치일정] 8월 7일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 2일 장성 진급 신고식과 부동산 회의를 청와대에서 진행했다
- 통일부·국가보훈부 장관은 오찬간담회·정책회의 및 현장방문 일정을 소화했다
- 여야 지도부는 국회에서 대책회의를 열거나 통상업무를 수행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:30 장성 진급 신고 및 삼정검 수치 수여식 (청와대 본관)
11:30 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로오찬 (청와대 영빈관)
14:00 부동산 정책 점검 2차 회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
통상 업무
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
11:30 평화통일고문회의｣ 원로 오찬간담회 개최(정부서울청사 국무위원식당)
-차관
연가
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 주간정책점검회의 (국가보훈부)
16:50 충주보훈휴양원 현장방문 (충주보훈휴양원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 부동산정책 정상화 특별위원회 전체회의 (국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
통상업무
-김준형 원내대표
통상업무