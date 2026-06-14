전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.14 (일)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

투표용지 부족에 재선거 요구…법적 문턱은 '결과 영향성'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정치권이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 재선거를 요구했다
  • 재선거는 선거소청·선거소송·당선인 사퇴 절차를 거쳐야 하며 선관위는 재선거 사유가 아니라는 입장을 밝혔다
  • 투표용지 부족이 실제 선거 결과를 바꿀 정도였는지가 핵심 쟁점이며 법조계는 선거무효 판단이 엄격할 것으로 보고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선거소청·선거소송 거쳐 재선거 판단
단순 관리 부실만으론 재선거 어려워

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고 정치권 일각에서 재선거 요구가 나오고 있다. 일부 유권자가 투표하지 못한 만큼 참정권이 침해됐다는 주장이다. 다만 현행 공직선거법상 재선거로 이어지려면 투표용지 부족 사태가 실제 선거 결과에 영향을 미쳤는지가 핵심 쟁점이 될 전망이다.

14일 뉴스핌 취재를 종합하면 공직선거법상 재선거로 이어질 수 있는 절차는 크게 선거소청, 선거소송, 당선인 사퇴 등 세 가지다. 이 가운데 선거 자체의 효력을 다투려면 우선 선거소청이나 선거소송 절차를 거쳐야 한다.

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 지난 9일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에 재선거를 요구하는 팻말이 설치되어 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

지방선거의 경우 유권자나 후보자는 선거일로부터 14일 이내 관할 선거관리위원회에 선거소청을 제기할 수 있다. 선관위는 소청을 접수한 날부터 60일 이내 결정을 내려야 한다. 소청이 인용되면 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내 재선거가 실시된다.

그러나 중앙선거관리위원회는 지난 4일 투표용지 부족 사태가 공직선거법상 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다는 입장을 밝혔다. 이 때문에 법조계에서는 선관위가 자체 과실을 인정하는 취지의 결정을 내릴 가능성이 크지 않다는 관측도 나온다.

선거소청이 기각되거나 각하될 경우 신청인은 10일 이내 법원에 선거소송을 제기할 수 있다. 법원은 소송 제기일로부터 180일 이내 판결을 내려야 한다.

쟁점은 선거 결과에 미친 영향이다. 공직선거법 제224조는 선거 관련 규정 위반 사실이 있더라도 그 위반이 선거 결과에 영향을 미쳤다고 인정되는 경우에만 선거 무효 또는 당선 무효를 결정할 수 있도록 규정하고 있다.

이에 따라 단순히 투표용지가 부족했다는 사실만으로는 재선거가 이뤄지기 어렵다. 실제로 투표하지 못한 유권자 수, 해당 선거구의 득표 차, 투표용지 부족이 발생한 투표소의 규모와 지속 시간 등을 종합해 결과를 바꿀 정도의 영향이 있었는지가 입증돼야 한다.

관련 판례로는 2000년 제16대 총선 당시 서울 구로을 선거가 거론된다. 당시 이 선거구에서는 장영신 새천년민주당 후보를 당선시키기 위해 애경그룹 계열사와 임직원들이 선거운동에 조직적으로 동원된 사실이 문제가 됐다. 대법원은 불법 선거운동이 선거의 공정성을 현저히 훼손해 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 보고 해당 선거를 무효로 판단했다.

이번 지방선거 당선인이 임기 개시 전에 사퇴할 경우에도 재선거가 실시될 수 있다. 다만 이는 당선인 궐위에 따른 재선거로, 선거 자체가 무효가 돼 다시 치러지는 재선거와는 성격이 다르다.

결국 투표용지 부족 사태가 재선거로 이어질지는 절차상 하자 자체보다 해당 하자가 선거 결과에 미친 영향을 얼마나 입증할 수 있느냐에 달려 있다. 법조계에서는 참정권 침해 논란과 별개로 선거무효 판단은 엄격하게 이뤄질 가능성이 크다는 전망이 나온다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
사진
"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동