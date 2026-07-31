KT, 딥엑스·세솔과 온디바이스 AIoT 사업' 협력

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저전력·저발열 NPU 기반 차세대 AI 엣지 박스 공동 개발

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 온디바이스 AI 반도체(NPU) 전문기업 딥엑스, 교통·상용차 단말 및 AI 엣지박스 전문기업 세솔과 'NPU 기반 온디바이스 AIoT 사업 협력을 위한 3자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 저전력·저발열 NPU를 적용한 차세대 AI 엣지박스를 공동 개발하고 실시간 AI 영상분석이 필요한 전기차(EV) 충전소와 이동식 CCTV, 교통 인프라 등 다양한 산업 현장으로 온디바이스 AI 서비스를 확대하기 위해 마련됐다.

KT는 온디바이스 AI 반도체(NPU) 전문기업 딥엑스, 교통·상용차 단말 및 AI 엣지박스 전문기업 세솔과 'NPU 기반 온디바이스 AIoT 사업 협력을 위한 3자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다. [사진= KT]

3사는 협약을 통해 ▲NPU 기반 AI 엣지박스 공동 개발 ▲온디바이스 AIoT 사업 공동 추진 ▲EV 충전소·버스·상용차 등 교통 인프라를 중심으로 한 AI 영상관제 시장 확대 ▲국내 AI 엣지 생태계 활성화 등에 협력할 계획이다.

KT는 네트워크 통신망과 관제 플랫폼, 사업개발 역량을 기반으로 AI 엣지박스 서비스 상용화와 시장 확대를 맡는다.

딥엑스는 자체 개발한 저전력 NPU 칩 'DX-M1'과 소프트웨어 개발도구(SDK)를 제공하고 세솔은 이를 적용한 AI 엣지박스 개발과 제조, 현장 실증을 담당한다.

새롭게 개발되는 AI 엣지박스는 저전력·저발열 NPU를 적용해 GPU 기반 장비보다 전력 소비와 발열을 크게 줄이면서도 실시간 AI 영상분석을 지원하도록 설계된다.

KT는 이번 협력을 계기로 공공기관과 지방자치단체, 교통·산업안전 분야를 중심으로 온디바이스 AIoT 사업을 확대하고 AI 반도체와 네트워크를 결합한 AI 엣지 서비스를 지속 발굴할 방침이다.

성제현 KT 엔터프라이즈부문 수도권강북법인고객본부장 상무는 "이번 협약은 AI 반도체와 AI 엣지 기술, KT의 네트워크 및 AI 서비스 역량을 결합해 차세대 AI 영상분석 시장을 선점하기 위한 전략적 협력"이라며 "실시간 AI 영상분석이 필요한 다양한 산업 현장에 안정적이고 효율적인 AI 서비스를 제공하고 국내 온디바이스 AIoT 시장 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com