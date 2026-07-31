광고 부진·영업 비용 증가에 SOOP 2Q 영업익 전년비 57% 감소

AI 핵심 요약beta
- SOOP이 31일 2분기 매출·이익 역성장했다
- 콘텐츠·e스포츠·오프라인 연계로 이용자 접점 확대했다
- 하반기 UI·UX 개선·AI 추천·성과 인증 제도 도입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = SOOP이 2분기 매출 1038억원, 영업이익 126억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 광고 매출 둔화와 영업 비용 증가로 역성장을 기록한 것으로 전년 동기 대비 매출은 11.2%, 영업이익은 57.9% 줄어든 수치다.
플랫폼 매출은 741억원, 광고 매출은 272억원으로 집계됐다. 상반기 누적 실적은 매출 2099억원, 영업이익 339억원, 당기순이익 312억원이다.
SOOP은 2분기 콘텐츠 중심의 플랫폼 환경 조성에 집중했다. 자체 e스포츠 리그인 'ASL'과 'GSL'을 운영하고 게임·스포츠·음악·버추얼 등 주요 카테고리에서 대회와 오리지널 콘텐츠, 오프라인 행사를 연계해 이용자 접점을 확대했다.
신규 스트리머 진입을 돕기 위해 방송 시작 단계부터 장비·제작·홍보 지원 프로그램도 확대했다.
SOOP은 하반기 신규 이용자 유입과 기존 이용자의 활동성 제고에 집중할 계획이다. 기존 스트리머가 새로운 스트리머를 발굴·육성하는 제도와 활동 및 업적을 기반으로 한 '성과 인증 제도'를 준비 중이다.
서비스 측면에서는 UI·UX 개편을 추진하고 AI 기반 개인화 추천과 자막·채팅 번역 기능을 강화해 글로벌 이용자의 언어 장벽을 낮출 예정이다.
또한 수익 다변화를 위해 SOOP과 광고·마케팅 계열사의 역량을 결집한 통합 마케팅 컨설팅 브랜드를 선보인다는 계획이다.
origin@newspim.com