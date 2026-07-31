기후부 차관, 삼성 'EHS 올인원' 직접 점검…히트펌프 보급 논의

AI 핵심 요약beta
- 이호현 2차관이 31일 삼성 히트펌프 체험하며 효율과 탄소감축 가능성을 점검했다
- 삼성전자와 제주도 등은 냉난방·온수 통합 'EHS 올인원' 실증 통해 설치공간·에너지 부담 절감 기술을 선보였다
- 실증 데이터는 국내 주거용 히트펌프 보급 방안에 활용되며 삼성은 고효율 주거환경 확대를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
에어컨·보일러 통합해 설치 공간 절감…공동주택 실증도 진행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이호현 기후에너지환경부 2차관이 삼성전자의 차세대 히트펌프 기술을 직접 체험하고 주거 부문의 에너지 효율 향상과 탄소 감축 활용 가능성을 점검했다.
삼성전자는 31일 제주 도남동에 마련된 'EHS 올인원' 실증 현장에서 정부·지방자치단체 관계자를 대상으로 차세대 냉난방공조(HVAC) 통합 솔루션을 선보였다. 현장에는 이 차관과 위성곤 제주특별자치도지사, 김철기 삼성전자 DA사업부장 부사장 등이 참석했다.
EHS 올인원은 히트펌프의 난방·급탕 기능에 공기 냉방을 결합한 제품이다. 에어컨과 보일러를 따로 설치하는 대신 실외기 한 대로 냉방과 난방, 온수를 모두 공급해 사계절 주거 환경에 대응한다. 설치 공간과 에너지 사용 부담을 함께 줄일 수 있는 것이 특징이다.
삼성전자는 제주 실증과 함께 삼성물산 주거성능연구소에서 공동주택을 가정한 성능 검증도 진행하고 있다. 실증 과정에서 확보한 운전·효율 데이터는 국내 주거 환경에 적합한 히트펌프 보급 방안을 마련하는 기초 자료로 활용할 예정이다.
김철기 부사장은 "유럽 시장에서 검증된 EHS 올인원을 국내에도 빠르게 보급해 사계절 고효율 주거 환경을 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com