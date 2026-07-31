깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/31)

AI 핵심 요약beta
- 7월31일 GAM은 AI 투자 확대와 반도체 강세를 짚었다.
- 아마존·MS·앤스로픽 등 대형 AI 지출이 시장을 흔들었다.
- 코인베이스·레딧 약세 속 리비안·가민은 실적 호조를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월31일 제공한 콘텐츠입니다.
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