포항시, 가뭄 선제 대응 총력....박용선 시장, 가뭄현장 점검

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재난관리기금 등 26억 4000만 원 투입....한국농어촌공사와 준설 협력 추진

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 폭염이 이어지고 장기간 무강우로 가뭄 현상이 극심해지면서 농작물과 생활용수 피해가 우려되자, 경북 포항시가 가뭄 피해 선제 예방에 총력을 쏟고 있다.

31일 포항시에 따르면 올해 1월부터 7월까지 포항 지역 누적 강수량은 422.7mm로 평년(590.7mm)의 71% 수준에 그쳤다.

박용선 포항시장이 31일 대송면 칠성천 일원을 방문해 현장점검을 하고 있다.(사진=포항시]2026.07.31 nulcheon@newspim.com

또 지역 내 저수율 역시 평년 대비 56% 수준인 40.3%에 불과해 가뭄 '주의(보통 가뭄)' 단계에 진입한 상황이다.

박용선 포항시장은 31일 지역 주민, 관계 공무원 등 20여 명과 함께 대송면 칠성천 일원과 장동리 피해 지역 등을 방문해 가뭄 피해 현장을 점검했다.

박 시장은 대송면 남성리와 장동리 일대의 하천 굴착 현장과 농경지 상황을 둘러보고, 현장 농업인들의 애로 사항을 청취하며 가뭄 대책 추진 상황을 꼼꼼히 점검했다.

앞서 포항시는 가뭄 피해 우려 지역에 대책 예산 6500만 원을 긴급 재배정한 데 이어, 추가 수요조사를 거쳐 재난관리기금과 예비비 등 26억 4000만 원을 활용해 하천 굴착 등 2차 예산 지원을 추진한다는 방침이다.

대송면 장동리 농경지 상황을 둘러보고 농업인들의 애로사항을 청취 중인 박용선 포항시장.[사진=포항시] 2026.07.31 nulcheon@newspim.com

농업용수 확보를 위한 유관 기관 협력 체계도 가동했다. 박 시장은 지난 28일 김종일 한국농어촌공사 포항지사장을 만나 가뭄 위기 극복을 위한 협력을 당부했다.

박 시장은 지역 농가에 필요한 용수가 적기에 공급될 수 있도록 적극적인 협조를 구하는 한편, 저수율이 급감한 용연지는 올해 안으로 약 4만 톤(t) 규모의 준설을 완료하고 오어지는 내년도 국비를 확보해 본격적인 준설을 추진하겠다는 한국농어촌공사의 협조를 이끌어냈다.

박 시장은 또 오천읍 진전지 생활용수 공급 현장을 찾아 저수 현황을 점검했다. 포항시는 진전지 저수율 단계별 대응 방안에 맞춰 보조 취수를 확대하고, 한국수자원공사가 관리하는 안계댐 보조 수원으로 수계를 변경하는 등 다각적인 용수 공급 대책 가동에 들어갔다.

박용선 포항시장은 "철저한 대비와 신속한 대응을 통해 가뭄으로 인한 농작물 피해를 최소화하고, 시민들의 생활용수 이용에 불편함이 없도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com