HD현대, 2분기 영업익 4.1조…"조선·정유·전력기기 실적 향상"

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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = HD현대가 조선과 정유, 건설기계, 전력기기 등 주요 사업의 실적 개선에 힘입어 올해 2분기 시장의 실적 개선을 이어갔다.

HD현대는 31일 공시를 통해 2분기 연결기준 매출 22조4094억원, 영업이익 4조1246억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 30.2%, 영업이익은 262.2% 증가했다.

상반기 누적 매출은 42조113억원, 영업이익은 6조9594억원으로 집계됐다.

사업별로 보면 조선·해양 부문의 HD한국조선해양은 생산성 향상과 고수익 선박 매출 확대에 힘입어 2분기 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 72.5% 증가했다.

HD한국조선해양은 고부가가치 친환경 선박 시장에서 경쟁력을 이어가는 한편 선별 수주 전략을 통해 수익성을 더욱 높인다는 계획이다.

HD현대마린솔루션은 선박 부품·서비스 관련 애프터마켓(AM) 사업과 친환경 개조, 디지털 솔루션 등 주요 사업이 고르게 성장하면서 매출 5804억원, 영업이익 976억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 24.1%, 영업이익은 17.6% 증가했다.

HD현대마린솔루션은 고부가가치 AM 사업 경쟁력을 강화하고 데이터센터용 발전 엔진 시장과 부유식 데이터센터 개조 시장 공략에도 속도를 낼 방침이다.

건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 글로벌 업황 개선과 차세대 신모델 굴착기 판매 증가, 산업용·방산 엔진 매출 확대에 힘입어 매출 2조5235억원, 영업이익 2720억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 17.9%, 79.6% 증가한 수치다.

HD현대사이트솔루션은 사업 포트폴리오를 다각화하고 무인·전동화 제품 등 미래 기술 경쟁력을 강화해 성장 기반을 확대한다는 계획이다.

에너지 부문의 HD현대오일뱅크는 2분기 매출 9조4774억원, 영업이익 1조8241억원을 기록했다. 중동 지역의 지정학적 리스크 장기화로 국제유가 변동성이 확대되고 수급 불안정이 이어지는 가운데 윤활기유와 석유화학 사업의 수익성 개선이 실적에 긍정적으로 작용했다.

HD현대오일뱅크는 하반기 국내 에너지 공급 안정을 위해 다양한 대체 원유 도입과 탄력적인 원유 조달 방안을 지속적으로 추진할 예정이다.

HD현대일렉트릭은 배전 부문 매출 확대와 해외시장 수익성 개선에 힘입어 매출 1조1418억원, 영업이익 2870억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 26%, 영업이익은 37.3% 증가했다.

HD현대일렉트릭은 전력기기 사업의 성장세가 이어지는 가운데 배전과 회전기기 사업을 강화해 성장 기반을 확대할 계획이다.

HD현대 관계자는 "2분기에는 조선·건설기계·정유·전력기기 등 전 사업 영역에서 실적 향상을 이루며 사업구조를 더욱 안정적으로 다질 수 있었다"며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주 확대와 신규 시장 발굴, 제품 믹스 개선 등을 통해 수익성 확보에 집중할 것"이라고 말했다.

peoplekim@newspim.com