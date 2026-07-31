한온시스템, 2분기 영업익 1037억...전년비 61% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 한국앤컴퍼니그룹 산하 자동차 열관리 솔루션 기업 한온시스템이 전동화(xEV) 물량 확대와 원가 효율화에 힘입어 상반기 실적 개선 흐름을 이어갔다.

한온시스템은 2분기 연결 기준 매출 2조8752억원, 영업이익 1037억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 매출은 0.6%, 영업이익은 61% 증가한 수치다.

상반기 누적 매출은 전년 동기 대비 2.7% 증가한 5조6235억원, 영업이익은 2009억원으로 집계됐다. 당기순이익은 흑자 전환에 성공했다.

환율 효과와 함께 유럽 고객사를 중심으로 한 전동화(xEV) 부문 판매 증가가 실적 개선을 이끈 것으로 풀이된다. 전동화(xEV) 부문 매출 비중은 31%를 기록했다. 한온시스템은 내연기관부터 하이브리드, 전기차까지 아우르는 포트폴리오를 기반으로 수요 변동성에 대응하고 있다. 여기에 글로벌 구조조정을 통한 운영 효율화가 더해지며 수익성이 회복됐다.

원가 절감 노력도 이어졌다. 한온시스템은 고물가·고금리 환경 속에서 재료비와 운송비 효율화를 추진해 상반기 매출원가율(COGS)을 89.3%까지 낮췄다. 회사는 체질 개선을 통해 중장기 원가 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

이수일 대표이사 부회장은 "글로벌 원가 상승 압박 속에서도 운영 효율화와 체질 개선을 통해 실적 회복의 기반을 마련했다"며 "자동차 열관리 기술을 기반으로 신사업을 확대해 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 한온시스템은 지난해 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 수익성 중심의 경영 체질 개선을 추진 중이다. 그룹은 약 10년에 걸친 검토 끝에 한온시스템을 인수했으며, 이를 통해 타이어·배터리·열관리 솔루션으로 이어지는 모빌리티 포트폴리오를 구축했다.