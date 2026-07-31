네이버, '세계 고양이의 날' 맞아 펫 메가위크 개최

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 8월 1일부터 9일까지 펫 메가위크 프로모션을 진행했다
- 행사 기간 매일 선착순 할인쿠폰과 브랜드데이·체험딜·럭키드로우를 운영했다
- 펫 바우처 이용자와 파트너 브랜드 수가 크게 늘며 신규 구매자도 증가했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 8월 1일부터 9일까지 '펫 메가위크' 프로모션을 진행한다. 세계 고양이의 날을 맞아 마련한 이번 행사에는 힐스, 로얄캐닌, 나투어리베, 동원펫 등 국내외 펫 브랜드 300여 개가 참여한다.
행사 기간 네이버플러스 스토어 앱에서는 매일 오전 11시와 오후 6시 선착순 할인 쿠폰을 발급한다. 네이버플러스 멤버십 이용자는 7%, 10%, 15% 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
매일 인기 브랜드의 베스트셀러를 선보이는 브랜드데이와 새로운 상품을 1000원으로 구매할 수 있는 한정수량 체험딜도 운영된다. 참여 브랜드 상품을 증정하는 럭키 드로우 이벤트도 함께 진행된다.
네이버는 네이버플러스 멤버십의 '펫 바우처' 서비스를 통해 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하고 있다. 펫 바우처는 반려동물 정보를 등록한 후 파트너 브랜드 상품을 구매하면 추가 적립과 할인을 받는 서비스다. 페스룸, 본아페티, 세이펫, 한국마즈펫 등 주요 파트너 브랜드들이 이번 프로모션에 참여한다.
7월 기준 펫 바우처 이용자 수와 파트너 브랜드 수는 전년 동기 대비 각각 약 3배, 7배 증가했다. 파트너 브랜드의 신규 구매자 수도 참여 이전 대비 평균 20% 증가했으며 글로벌 펫푸드 브랜드 이나바코리아는 신규 구매자 수가 약 120% 증가한 것으로 나타났다.
네이버 관계자는 "반려인들의 관심이 집중되는 시기에 맞춰 네이버쇼핑에서 다채로운 상품을 발견할 수 있는 펫 메가위크를 기획했다"며 "앞으로도 만족도 높은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 맞춤형 혜택과 특색 있는 프로모션을 운영할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com