쿠팡이츠, 배달파트너에 아이스커피 15만개 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠서비스가 31일 배달파트너에 여름 안전 지원을 했다
- 컴포즈커피 아이스아메리카노 교환권 15만장을 제공하고 쉼터·냉방시설을 운영했다
- 이륜차 무상점검·소모품 교체와 폭염·폭우 안전수칙 안내로 배달파트너 건강을 보호했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠서비스(CES)가 여름철 배달파트너 안전 지원에 나섰다. CES는 배달파트너를 대상으로 컴포즈커피 아이스 아메리카노 교환권 15만장을 무상 제공한다고 31일 밝혔다.
교환권은 다음달 1일부터 9월 30일까지 사용 가능하며, 배달 활동 기준을 충족한 파트너에게 지급된다. 전국 3100여 개 컴포즈커피 매장에서 교환할 수 있다.
이는 지난 5월 고용노동부, 국토교통부, 경찰청과 배달 관련 기업들이 체결한 '배달 플랫폼 종사자의 안전하고 건강한 일터 조성을 위한 협약'의 후속 조치다.
CES는 커피 교환권 외에도 여름철 안전 지원을 확대하고 있다. 전국 50여 개 지자체 이동노동자 쉼터에 폭염 대응 용품을 비치하고, 한국오토바이정비협회와 협력해 전국 140여 개 정비센터를 냉방 쉼터로 운영 중이다.
전국 주요 지역에서 이륜차 무상 안전점검과 소모품 교체 행사도 진행한다. 배달파트너 앱을 통해 폭염·폭우 대비 안전수칙과 기상 정보를 제공하며, 온열질환 증상이 의심될 경우 즉시 배달을 중단하고 휴식을 취하도록 안내하고 있다.
kji01@newspim.com