NHN, 게임·AI 해커톤 참가 신청 10만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- NHN이 31일 개최하는 NAN 2026 해커톤에 홈페이지 방문자가 10만명을 넘겼다
- NAN 2026은 게임·AI 인재 발굴 행사로 8월 10일까지 만 19세 이상 개인·팀 참가 신청을 받는다
- 본선은 9월 4일부터 6일까지 판교에서 열리며 상위 3개 팀에 최대 5000만원 상금과 최종 면접 기회가 주어진다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 개최하는 게임·인공지능(AI) 채용 연계형 해커톤 'NAN 2026'의 참가 신청 마감을 10일 앞두고 홈페이지 방문자가 10만 명을 넘겼다.
NAN 2026은 AI 기술을 활용한 게임 인재를 발굴하기 위해 기획된 행사로 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 신청 페이지는 오픈 2주 만에 방문자 6만 명을 기록했으며 이후 지속적인 관심 속에 10만 명을 돌파했다.
참가 신청은 8월 10일까지 가능하다. 만 19세 이상이면 누구나 3인 이하의 팀을 구성하거나 개인으로 지원할 수 있다. 신청자는 플레이 가능한 게임 빌드, 시연 영상, 게임 소개서, AI 활용 기술 문서 등으로 구성된 사전 과제를 제출해야 한다.
본선은 9월 4일부터 6일까지 경기 판교 NHN 사옥 '플레이뮤지엄'에서 진행된다. 참가팀은 주제 공개 후 48시간 동안 개발을 진행해 결과물을 제출한다. 심사 결과 상위 3개 팀에는 상금(대상 5000만원, 최우수상 2000만원, 우수상 1000만원)과 최종 면접 기회가 주어진다.
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