민주당 "투표용지 부족 사태 정쟁화 말라"…국민의힘에 자중 촉구

"참정권 보호가 우선인데 정부 흠집 내기에 활용" 비판

"부정선거론 동조보다 선관위 문제 해결에 힘 모아야"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더불어민주당이 13일 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 국민의힘을 향해 정쟁을 중단하고 사태 수습에 협조할 것을 요구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "국민의 참정권을 보호하고 재발 방지 대책을 마련하는 데 정치권이 힘을 모아야 할 시점"이라며 "국민의힘이 이번 사안을 이재명 정부를 공격하기 위한 정치 공세로 활용하고 있다"고 비판했다.

이주희 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

이 원내대변인은 국민의힘 장동혁 대표가 위철환 중앙선거관리위원회 직무대행과 이재명 대통령의 사법연수원 동기 관계를 언급한 데 대해서도 반박했다. 그는 "선관위원장 사퇴에 따라 직무대행 체제가 운영되는 것은 불가피한 행정 절차"라며 "개인적 인연을 문제 삼아 대통령까지 연결 짓는 것은 적절하지 않다"고 지적했다.

또 "국민의힘은 근거 없는 의혹 제기와 소모적 공세를 중단해야 한다"며 "당내에서 제기되는 부정선거 주장이나 재선거 요구 등 혼란스러운 목소리부터 정리할 필요가 있다"고 주장했다.

이어 "선관위가 이번 사태로 국민의 참정권을 침해한 것은 분명한 책임이 있으며, 관리 기관으로서 역할을 다하지 못한 잘못도 명확하다"면서도 "그렇다고 해서 이를 부정선거론을 정당화하는 근거로 삼을 수는 없다"고 강조했다.

민주당은 이번 사태의 수습과 재발 방지에 집중하겠다는 입장도 밝혔다. 이 원내대변인은 "집권 여당으로서 모든 역량을 동원해 문제 해결과 제도 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com