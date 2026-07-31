한국형 이지스구축함 KDDX, 상세설계·선도함 건조 착수

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청이 31일 한화오션과 KDDX 상세설계·선도함 건조 계약을 체결했다.
- 한국형 구축함은 전투체계·레이더·유도탄 등 핵심 무기 국산화로 최초 한국형 이지스 구축함을 2032년 해군에 인도할 계획이다.
- 디지털트윈 설계·다층 대드론 방어·5G 통신 등 최신 기술을 반영해 해군 기동함대 핵심전력과 K-함정 수출 경쟁력을 강화한다.
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전투체계·소나·다기능 레이더 등 탑재 무기체계 국산화
디지털트윈·대드론 방어·5G 통신 반영해 기동함대 핵심전력화
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형 차세대 구축함(KDDX) 사업이 상세설계와 선도함 건조 단계에 본격 착수했다.
방위사업청은 이날 한화오션과 한국형 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 계약을 맺고 사업을 본격화했다. 이번 계약으로 KDDX 사업은 '상세설계 및 선도함건조' 단계에 들어가 해군 기동함대의 핵심전력 확보가 본궤도에 오르게 됐다.
상세설계 단계에서는 기본설계 결과를 기술자료와 제작도면으로 구체화하고, 이를 토대로 함정 건조와 시험평가를 통해 성능을 검증하는 절차가 진행된다.
한국형 구축함 사업은 축적된 함정 건조기술을 집약하고 탑재 무기체계를 국내 개발품으로 채우는 것을 목표로 한다. 전투체계, 소나체계, 다기능위상배열레이더, 함대공유도탄 등 주요 체계를 국산화해 기존 해외 의존 구조에서 탈피한다는 구상이다.
방사청은 이를 통해 국내 기술로 최초의 한국형 이지스구축함을 건조해 2032년 선도함을 해군에 인도할 계획이다.
이번 단계에서는 가상모형(디지털트윈) 기반 함정 설계·건조기술 고도화, 다층적 대드론 방어체계 구성, 5G 기반 유무선 통합 통신환경 구축 등 기본설계 이후 발전된 최신 기술을 적극 반영하기로 했다.
정재준 방위사업청 기반전력사업본부장은 "KDDX 사업은 최고 수준의 함정건조 및 방위산업 역량을 결집하는 국가적 프로젝트"라며 "미래 작전환경에 최적화된 함정을 적기에 전력화하고, 후속함을 포함한 사업 추진 방안을 다각적으로 검토해 방위산업 전체 발전을 견인하겠다"고 말했다. 그러면서 "KDDX 사업의 성공을 기반으로 K-함정의 해외시장 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com