보훈부, 8월의 6·25전쟁영웅에 해병대 병3·4기생, 미군 티몬스 대위 선정

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 31일 해병대 병3·4기생과 티몬스 대위를 2026년 8월 이달의 6·25전쟁영웅으로 선정했다.
- 제주 청년·교사·학생으로 구성된 해병대 병3·4기생은 인천상륙·서울탈환·도솔산 등 주요 전투에서 활약했다.
- 미25보병사단 티몬스 대위는 1950년 8월 서북산 전투에서 낙동강 방어선 사수 중 전사해 은성무공훈장을 추서받았다.
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낙동강 방어선 갈랐던 서북산 전투, 미군 티몬스 대위 장렬한 최후
보훈부 "한미 연합희생, 오늘날 안보의 토대… 숭고한 헌신 기릴 것"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 6·25전쟁 당시 낙동강 방어선과 인천상륙작전 등 주요 전투에서 활약한 해병대 병3·4기생과 서북산 전투에서 전사한 로버트 리 티몬스 미국 육군 대위를 '2026년 8월 이달의 6·25 전쟁영웅'으로 선정했다.
해병대 병3·4기생은 해병대사령부 제주 주둔 시기(1949년 12월~1950년 9월) 6·25전쟁 발발 직후 자원 입대한 제주 지역 청년·교사·학생들로, 1950년 8월 5일 1700여 명이 3기생으로, 같은 달 30일 1250여 명이 4기생으로 입대했다. 이들은 제주농업중학교와 대정읍 모슬포부대에서 신병훈련을 받았으며, 여수·통영에서 모병된 인원도 편입됐다.
특히 4기생 가운데는 미혼 여교사와 피란민 여성 등 126명이 지원해 별도 훈련을 받았다. 이들 중 75명이 해군통제부와 각 참모부대, 진해 해군병원 등에서 현역으로 복무하는 등 여성 인력도 전선과 후방에서 역할을 했다. 해병대 병3·4기생은 인천상륙작전 이후 서울탈환작전, 원산상륙작전, 도솔산전투, 장단(사천강)지구전투 등 6·25전쟁 기간 해병대 주요 전투 대부분에 참여해 공을 세웠다.
이번에 함께 선정된 로버트 리 티몬스(Robert Lee Timmons) 대위는 미 제25보병사단 제5연대전투단 중대장으로, 1950년 8월 낙동강 방어선의 향배를 가른 서북산 전투에 투입됐다. 서북산 전투는 마산을 점령한 뒤 부산으로 돌파하려는 북한군 제6사단을 저지하기 위해 국군·미군이 19차례나 고지의 주인이 바뀌는 공방 끝에 승리해 낙동강 방어선 확보와 이후 북진 및 인천상륙작전 성공의 발판이 된 전투다.
하와이 주둔 부대로서는 처음 한국전에 파병된 티몬스 대위는 중대원 100여 명과 함께 서북산을 방어하던 중 북한군의 고지 점령 시도를 막다가 총격으로 부상을 입고 후송되던 길에 적의 공격을 받아 전사했다. 그의 시신은 1년 뒤 수습돼 미국 알링턴국립묘지에 안장됐다.
티몬스 대위가 전사할 당시 일곱 살이었던 아들 리처드 티몬스는 훗날 주한미군 제8군사령관(1994~1997년)으로 부임해 부친이 전사한 서북산을 찾아 추모했다. 이를 계기로 미 육군 제39사단이 현지에 추모비를 세웠다. 미국 정부는 그의 공훈을 인정해 1951년 은성무공훈장을 추서했다.
국가보훈부 관계자는 "제주 청년들로 구성된 해병대 병3·4기생과 낙동강 방어선 서북산을 지킨 티몬스 대위의 헌신은 오늘날 한미동맹과 대한민국 안보의 토대가 됐다"며 "이들의 숭고한 희생을 기억하고 계승해 나가겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com