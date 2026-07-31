경남 양산 기온 '41.4'도까지 올라...기상 관측 이래 최고

AI 핵심 요약beta
- 경남 양산시가 31일 41.4도를 기록해 역대 최고 기온을 경신했다.
- 양산은 29일부터 사흘 연속 40도 이상을 기록해 1973년 이후 세번째 사례가 됐다.
- 티베트·북태평양 이중 고기압 영향으로 전국 폭염과 고온다습한 날씨가 다음 주까지 이어질 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 경남 양산시 한낮 기온이 31일 41.4도를 기록하며 기상관측 사상 최고치를 기록했다. 앞서 한낮 최고기온은 2018년 강원 홍천군에서 관측된 41.0도다.
기상청에 따르면 양산시(동면) 관서용(ASOS) 관측지점 기온은 이날 오후 1시40분쯤 41.4도를 기록했다.
양산 기온은 지난 29일부터 3일째 40도를 웃돌고 있다. 자동기상관측장비(AWS) 기록까지 포함해 국내 한 지점에서 사흘 이상 연속 40도 기온이 나타난 사례는 전국에서 현대적 기상관측이 시작한 1973년 이후 세번째다.
기상청은 현재 경남 양산을 포함해 부산 중부, 부산 서부, 창원, 김해에 푹염중대경보를 발령 중이다. 폭염중대경보는 폭염경보 최상위 단계다. 일 최고 체감온도가 38도 이상 또는 일 최고기온이 39도 이상이 하루만 예상돼도 발령된다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다.
전국 곳곳에는 폭염특보가 발효돼 있다. 이날 낮 1시 기준 주요 지역 체감온도는 ▲서울 32.8도 ▲인천 33.5도 ▲수원 33도 ▲평택 35.3도 ▲강릉 34.8도 ▲원주 32.8도 ▲춘천 32.6도 ▲대전 33.7도 ▲청주 33.6도 ▲세종 33.3도 ▲충주 32.1도 ▲광주 35.1도 ▲전주 33.9도 ▲군산 33.6도 ▲목포 33.4도 ▲부산 35.3도 ▲울산 34.1도 ▲대구 33.6도 ▲제주 34.5도 등이다.
폭염은 오는 주말뿐 아니라 다음 주에도 이어질 전망이다. 이번 폭염 원인은 한반도 상공에 있는 '이중 고기압' 영향이다. 현재 한반도 약 12㎞ 상공에는 티베트고기압이 있고 그보다 낮은 약 5.5㎞ 상공에는 북태평양고기압이 겹쳐 있다. 이 고기압들은 여름철 무더위의 핵심 원인이다.
기상청은 전날 정례 브리핑에서 "당분간 폭염을 일으키는 기압계는 유지된다"고 예보했다.
이어 기상청은 "티베트고기압에서는 하강기류로 인해 구름이 억제되고 북태평양고기압은 고온다습한 공기를 불어넣는다"며 "강한 햇볕으로 기온도 올라가고 고온다습한 공기로 인해 체감온도도 올라가게 된다"고 설명했다.
ace@newspim.com