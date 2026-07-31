삼성화재, 임직원 대상 암 치료 트렌드 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재는 지난 29일 임직원을 대상으로 암 치료 분야의 최신 의료 트렌드와 소비자의 요구사항을 공유하고 헬스케어 서비스 발굴을 위한 'Cancer Knowledge Seminar'를 개최했다고 31일 밝혔다.

[사진=삼성화재]

이번 세미나에서는 삼성서울병원 오동렬 교수가 최신 방사선 치료 트렌드와 국내외 임상 적용 사례, 향후 발전 방향 등을 발표했다. 특히 특정 암 질환에서 양성자 치료와 중입자 치료가 활용되는 구체적인 사례를 공유하며, 환자가 치료 과정에서 겪는 어려움과 필요한 지원 방안에 대해 논의했다.

'Cancer Knowledge Seminar'는 삼성화재 헬스케어사업팀과 삼성서울병원이 2024년 6월 공동 개소한 암환자삶의질연구소의 주요 협력 프로그램 중 하나다. 연구소는 의료진과 보험사가 함께 암환자의 치료 과정을 이해하고, 환자의 삶의 질 향상에 기여하는 헬스케어 서비스를 기획·검증하며 의료와 보험을 연계한 서비스 모델을 발굴해오고 있다.

삼성화재 관계자는 "이번 세미나는 최신 의료지식을 공유하고 환자의 치료 경험을 깊이 이해해 서비스를 발굴하기 위한 자리"라며 "앞으로도 의료기관과의 협력을 바탕으로 실질적인 도움이 되는 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

삼성화재는 암 등 중증질환을 비롯해 당뇨, 비만 등 만성질환까지 관리 영역을 늘리며 예방, 진단, 치료, 회복을 아우르는 통합 헬스케어 체계 구축을 추진하고 있다. 아울러 삼성서울병원·강북삼성병원 등 주요 의료기관과의 협력을 기반으로 의료 전문성과 보험 서비스를 연계한 헬스케어 서비스를 고도화하고, 건강 여정 전반을 지원하는 사업 모델을 넓혀갈 방침이다.

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