"인구 20만 마지노선 지켜야" 김학진 의원, 청년·보육·정주 3대 인구정책 촉구

"청년이 돌아오는 도시는 반드시 살아난다"

인구구조와 읍면동 변화 분석, 강릉형 인구정책 로드맵 마련, 생활 밀착형 정주 여건 개선 요구

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시의회 김학진 의원이 인구 20만 명 선을 '도시 생존의 마지노선'으로 규정하고 청년 정착 지원·보육·의료 인프라 강화·정주 경쟁력 제고를 축으로 한 '강릉형 인구정책 로드맵'을 시에 촉구했다.

김 의원은 31일 제331회 강릉시의회 임시회 제2차 본회의 10분 자유발언에서 "강릉 인구는 한때 21만 명대를 유지했지만 현재는 20만 명 선으로 내려왔다"며 "인구 20만 명은 지역경제, 학교·상권, 복지·의료, 지방재정 기반과 직결되는 마지노선"이라고 진단했다.

행정안전부 주민등록 인구통계를 인용한 그는 "강릉시 출생아 수는 2022년 935명에서 2024년 764명으로 2년 사이 171명이 감소하는 등 심각한 저출생 추세를 보였다"면서도 "2025년 출생아 수가 811명으로 소폭 반등했고 올해 6월까지도 전년 동기 대비 85명이 늘어나는 등 긍정적인 변화가 보인다"고 설명했다.

강릉시의회 김학진 의원.[사진=강릉시의회] 2026.07.31 onemoregive@newspim.com

그러나 그는 "청년층 유출과 고령화가 동시에 진행되며 생산가능인구가 줄어든다면 강릉의 활력은 계속 약해질 수밖에 없다"며 "인구 감소는 강릉의 생존과 직결된 문제로, 더 이상 묵과할 수 없다"고 강조했다.

김 의원이 제안한 첫 번째 정책 방향은 청년 정착 기반 확대다. 그는 "인구 회복의 핵심은 결국 청년"이라며 "청년이 머물러야 결혼·출산·양육으로 이어지고 지역에서 삶을 이어갈 수 있다"고 말했다.

이를 위해 청년 창업 공간 확대, 빈 점포를 활용한 로컬 창업 지원, 관광·디지털·바이오·농수산 가공 등 지역 산업과 연계한 양질의 일자리 창출, 서부시장 2층 공간을 대규모로 확보해 '청년 창업 1번지'로 육성, 같은 공간에 청년지원센터를 조성해 창업·정착을 원스톱 지원 등을 구체적으로 제시했다.

김 의원은 "서부시장 2층을 청년 창업 거점으로 만들고 체계적인 인큐베이팅과 지속적인 모니터링이 더해진다면 지역경제 전반에 활력을 불어넣는 상생의 시너지 효과를 거둘 수 있다"며 "청년은 일자리뿐 아니라 주거·교통·문화 전반을 보고 정착지를 선택하는 만큼, 주거·금융·교통·문화 지원까지 패키지로 강화해야 한다"고 강조했다.

그는 "청년이 떠나는 도시는 미래가 없지만 청년이 돌아오는 도시는 반드시 살아난다"고 덧붙였다.

두 번째로 김 의원은 출산·양육 환경 개선을 위한 보육·의료 인프라 강화를 주문했다. 그는 강릉시가 강원 영동권 최초로 지정한 달빛어린이병원 사례를 언급하며 "야간·공휴일에도 소아 진료를 받을 수 있는 기반을 마련한 것은 의미 있는 첫걸음"이라고 평가했다.

이어 "달빛어린이병원의 안정적 운영을 적극 지원하고, 강릉아산병원 등 지역 의료기관과 연계를 강화해 경증부터 응급·중증까지 빈틈없는 소아 진료체계를 완성해야 한다"고 말했다.

보육과 돌봄 정책에 대해서는 공공보육시설 확충, 야간·주말 긴급 돌봄 서비스 확대, 맞벌이·돌봄 공백 가정에 대한 실질적 지원 강화를 제안하며 "부모가 안심하고 일과 양육을 병행할 수 있을 때 출산과 양육에 대한 부담도 자연스럽게 줄어들 것"이라고 했다.



세 번째로 김 의원은 정주 경쟁력 강화를 인구정책의 핵심 축으로 제시했다. 그는 "사람이 머물며 살아가고 싶은 도시가 되기 위해서는 도시 접근성과 생활환경이 함께 뒷받침되어야 한다"며 "그 핵심 열쇠가 강릉~서울 KTX 이동시간을 1시간대로 단축하는 것"이라고 말했다.

이동시간 단축은 관광 활성화를 넘어 청년·기업·생활인구 유입을 촉진하는 성장 기반이 될 수 있다는 점을 짚으며 "지금 강릉에 사는 시민들이 계속 살고 싶도록 만드는 것이 정주 정책의 본질"이라고 강조했다.

이어 그는 아이들이 안전하게 걸어서 학교에 갈 수 있는 통학 환경, 청년이 편리한 대중교통과 풍부한 문화공간을 누리는 도시, 어르신이 가까운 곳에서 복지·의료서비스를 받는 시스템을 '살기 좋은 평생도시 강릉'의 조건으로 제시하며 "시민이 일상에서 체감하는 변화들이 모일 때 비로소 정주 경쟁력이 생긴다"고 했다.



마지막으로 김 의원은 집행기관을 향해 강릉시 인구구조와 읍면동 변화 분석, 강릉형 인구정책 로드맵 마련, 생활 밀착형 정주 여건 개선 등 세 가지를 강력히 요청했다.

김 의원은 "강릉 인구 20만 명 선을 지키는 일은 단순히 숫자를 지키는 것이 아니라 강릉의 경제와 상권, 도시 미래를 지키는 일"이라며 "지금 찾아온 천재일우의 기회를 놓치지 말고 실효성 있는 정책을 과감하고 속도감 있게 추진해 달라"고 거듭 당부했다.

그는 "시민의 목소리를 현장에서 듣고 정책이 시민의 삶을 실제로 변화시키는지 끝까지 살피겠다"며 "강릉이 '살기 좋은 평생도시'로 거듭날 수 있도록 의회에서도 역할을 다하겠다"고 발언을 마무리했다.

onemoregive@newspim.com