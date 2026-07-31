라인게임즈, 투맨게임즈와 '어메이징 슬롯 서바이버' 퍼블리싱 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 31일 투맨게임즈와 PC게임 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다
- 투맨게임즈는 20년 경력 개발자 2인으로 구성된 인디사로 이번 작품이 첫 신작이다
- 신작은 전략적 역전 시스템과 보너스 스테이지를 탑재해 스팀·에픽·스토브에 연내 앞서 해보기로 출시된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 인디 개발사 투맨게임즈와 함께 PC 로그라이크 서바이벌 게임 '어메이징 슬롯 서바이버'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다.
투맨게임즈는 20년 이상의 업계 경력을 가진 개발자 2인으로 구성된 회사로 이번 게임이 첫 신작이다.
'어메이징 슬롯 서바이버'는 끊임없이 밀려드는 몬스터를 처치하고 생존해야 하는 게임이다. 플레이어는 다양한 무기를 획득해 성장시키고 몬스터 생성의 원인인 스포너를 파괴하며 스테이지를 돌파한다.
게임의 핵심은 무기와 지원 안테나, 파워업 아이템을 전략적으로 조합해 최적의 성장 루트를 구축하는 것이다. 캐릭터를 최대 18배까지 성장시키거나 체력 소모 위기에서 부활할 수 있는 '전략적 역전 시스템'을 탑재했다. 기존 서바이벌 규칙과 차별화된 특수 환경이 적용된 '보너스 스테이지'도 포함됐다.
게임은 스팀, 에픽게임즈 스토어, 스토브를 통해 출시될 예정이다. 라인게임즈는 연내 '앞서 해보기' 공개를 목표로 후반 개발을 진행 중이다.
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