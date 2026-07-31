카카오게임즈, 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 10월 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 31일 MMORPG 도깨비의세계를 10월 출시한다고 밝혔다
- 8월 사전등록 후 9월 쇼케이스 열어 핵심 시스템과 서비스 정보를 공개한다
- 5D 하이브리드 그래픽과 자유로운 성장·덱 빌딩·문파 협력 콘텐츠를 특징으로 한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'를 10월 정식 출시한다. 카카오게임즈는 31일 대표 일러스트와 함께 출시 일정을 공개했다.
8월 사전등록을 시작하고 9월 쇼케이스를 개최할 예정이다. 쇼케이스에서는 게임의 핵심 시스템과 서비스 정보를 공개한다.
공개된 일러스트에는 원작 웹소설 '멸귀수도전'과 게임을 잇는 상징적 인물 '몽련'을 비롯한 주요 캐릭터들이 담겼다. 전통 복식을 재해석한 캐릭터 디자인과 호롱불, 깊은 색감의 배경으로 동양적 분위기와 한국적 감성을 표현했다.
게임은 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 2.5D 하이브리드 그래픽을 특징으로 한다. 직업 경계를 허문 자유로운 성장과 다양한 스킬 조합, 문파 중심의 협력 콘텐츠를 강점으로 삼았다. 플레이어가 자유롭게 스킬을 조합할 수 있는 덱 빌딩 시스템을 갖춘다.
차명수 카카오게임즈 사업실장은 "'도깨비의세계'만의 차별화된 재미를 온전히 보여드릴 수 있도록 막바지 완성도를 높이고 있다"며 "사전등록과 쇼케이스를 통해 게임의 다양한 모습을 순차적으로 공개할 예정이니 이용자 여러분의 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 말했다.
origin@newspim.com